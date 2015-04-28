به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری کرمانشاه، ابراهیم رضایی بابادی عصر دوشنبه در نشستی که به مناسبت روز شوراها و با حضور اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستاهای استان در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد اظهار داشت: به فرموده امام میزان رأی ملت است و امروز افتخار می کنیم که مردم تصمیم گیر هستند.

وی افزود: هرچند مجموعه تصمیماتی که در شوراها اتخاذ می شود خالی از اشکال نیست ولی بی گمان تصمیم یک جمع از تصمیمات فردی بهتر است.

استاندار کرمانشاه با تاکید بر این نکته که نباید از فعالیت شوراها واهمه داشت، گفت: اعضای شوراها از دل همین مردم انتخاب می شوند و از اقشار مختلف جامعه در آن حضور دارند بنابراین نباید از حضور آن ها در روند تصمیم گیری ها واهمه ای داشت.

وی در ادامه اظهار داشت: باید روز به روز اختیارات شوراها را افزایش داد تا مردم کم کم امورات خود را در دست بگیرند و مدیریت ارشد استان نیز علاقه مند است اختیارات تصمیم گیری پیرامون بخش هایی که شوراها اعلام آمادگی می کنند، را به آن ها واگذار کند.

استاندار کرمانشاه افزود: در تمامی کشورهای توسعه یافته دنیا شهردار رئیس شهر محسوب می شود و هیچ اتفاق ناخوشایندی هم در عرصه مدیریت شهری رخ نمی دهد. در کشور نیز باید کم کم به این سمت گام برداریم.

وی ادامه داد: در سال دولت و ملت، همدلی و همزبانی حضور مردم در صحنه های تصمیم گیری باید بسیار پررنگ تر باشد و با برنامه ریزی عرصه را برای نقش آفرینی هرچه بیشتر مردم مهیا کرد.

استاندار کرمانشاه با تاکید بر این نکته که اعضای شورای اسلامی شهر و روستا باید از مباحث تفرقه برانگیز پرهیز کنند اظهار کرد: پرداختن به چنیین موضوعاتی جز ایجاد یأس و نا امیدی در میان مردن ثمره دیگری ندارد.

نظارت بر شهرداری ها افزایش می یابد

در دنباله این نشست معاون عمرانی استاندار گفت: ۱۶ سال از آغاز به کار شوراها می گذرد و این مجموعه با طی کردن دوران کودکی، هم اکنون به دوران بلوغ خویش رسیده است و در این شرایط انتظارات هم از این مجموعه ها بالا رفته تر است.

نیک کردار ادامه داد: شوراها از سرمایه ای بزرگ به نام اعتماد مردم برخوردارند و این مجموعه ها باید قدر این پشتوانه ارزشمند را بدانند و آن را در جهت توسعه شهر و یا روستای خود به کار گیرند.

وی در ادامه ورود اعضای شوراها به دسته بندی های سیاسی و جناحی را امری اشتباه دانست و خاطرنشان کرد: شوراها نهادهایی اجتماعی هستند که وظیفه دارند به مردم خدمت کنند و به مشکلات شهر و روستای خویش بپردازند و بر این اساس باید کار سیاست را به سیاسیون واگذار کنند.

نیک کردار همچنین عنوان کرد: با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته امسال نظارت بیشتری بر کار شهرداری ها صورت می گیرد و نحوه کسب درآمدها و هزینه های صورت گرفته را با دقت کنترل خواهیم کرد تا در حهت منافع مردم هزینه شوند.