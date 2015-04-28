هدف جشنواره آب ترویج سبک زندگی با رویکرد مدیریت مصرف بهینه است

به گزارش خبرنگار مهر، هاشم امینی شامگاه دوشنبه در مراسم افتتاحیه دومین جشنواره ملی فیلم و عکس جلوه های آب اظهار داشت: نگاه تیزبین هنرمندان به موضوع آب شعاری است که بنیانگذران این جشنواره برگزیده ا‌ند با این هدف که هنرمندان را به خلق آثاری برای حساس کردن افکار عمومی نسبت به استفاده بهینه از این مایع حیات بخش ترغیب کنند.

وی مقوله خشکسالی را از مهم ترین چالش های قرن بیست و یکم برشمرد که نمی توان این موضوع را نادیده گرفت و افزود: از دهه های پایانی قرن گذشته این جمله بر سرزبان ها افتاد که جنگ آینده جنگ آب است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان تاکید کرد: در این میان هنرمندان در هر شاخه‌ هنری که هستند وظیفه دارند همه تلاش خود را به کار ببندند تا با زبان بین المللی هنر، جهانی بدون جنگ و توأم با صلح و آرامش را برای مردم به تصویر درآورند.

وی ادامه داد: آنچه مهم است در عصری که پیشرفت فناوری و دسترسی به انواع شبکه های ماهواره ای، اینترنت و نرم افزارهای تلفن همراه همه را مبهوت ساخته است وظیفه رسانه‌ها، متولیان فرهنگ و دستگاه‌های اجرایی است که با استفاده از فرصت‌های به دست آمده در پر رنگ ساختن ارزش های دینی و ملی گام بردارند.

امینی بیان داشت: در فراخوان جشنواره دوم از هنرمندان دعوت به عمل آمد تا با استفاده از ابزار هنر در ترویج سبک زندگی اسلامی ایرانی با رویکرد مدیریت مصرف بهینه آب تلاش کنند.

حضور ۵۸۱ هنرمند در جشنواره عکس و فیلم جلوه‌های آب

وی با بیان اینکه ۵۸۱ هنرمند از سراسر کشور در فاصله جشنواره اول و دوم دو هزار قطعه عکس و ۲۴۸ عنوان فیلم برای جشنواره فرستاندند، ابراز داشت: از این میان آثار رسیده بنا به نظر هیئت‌های انتخاب آثار ۱۲۴ قطعه عکس، ۲۲ فیلم داستانی، ۳۳ فیلم مستند و ۱۷ فیلم پویانمایی به بخش نهایی و داوری راه یافت.

دبیر دومین جشنواره فیلم و عکس آب اظهار داشت: تلاش دست اندرکاران این جشنواره بر آن است تا کاری را که در این دوره با اضافه نمودن بخش غیر رقابتی بین الملل ونمایش دو فیلم از کشورهای مکزیک و صربستان و برپایی یک نمایشگاه عکس از کشور روسیه آغاز کردند، در جشنواره بعدی کامل کرده و امیدوارم سومین دوره جشنواره فیلم و عکس جلوه های آب را با حمایت های وزارت نیرو و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در سال ۱۳۹۶ به صورت بین المللی برگزار کنیم.

قوکاسیان از پایه گذران جشنواره آب بود

وی با یادی از زاون قوکاسیان ابراز داشت: زاون از پایه گذاران جشنواره فیلم و عکس جلوه های آب بود و تا اواسط این جشنواره و حتی در بستر بیماری با ارائه نظرهای اثربخش خود یار و یاور جشنواره بود و به روح بلندش درود می فرستم.