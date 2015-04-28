به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، شماری از نویسندگان با اعتراض به بنیاد «پن»(قلم) آمریکا سازمانی که برای حمایت از حقوق بشر فعالیت می‌کند، به اهدای جایزه این بنیاد به مجله شارلی ابدو مخالفت کردند.

«پن» می‌گوید این نویسندگان از تصویر کردن چهره حضرت محمد (ص) ناراحت هستند، اما به این معنی نیست که به طور کلی شارلو ابدو را محکوم می‌کنند.

پیتر کری، مایکل اونداتیه، فرانسین پروز و حداقل سه نویسنده دیگر خود را از برنامه ماه آینده مرکز آمریکایی «پن» بیرون کشیدند و اعلام کردند در برنامه این مرکز برای گرامیداشت این مجله طنز فرانسوی شرکت نمی‌کنند.

این مجله کاریکاتور فرانسوی که ماه ژانویه ۱۲ نفر از کادر تحریریه‌اش را از دست داد، قرار است روز ۵ ماه می جایزه حمایت از آزادی بیان را در منهتن دریافت کند. با وجود این که خیلی از مجامع ادبی پس از حادثه تیراندازی در دفتر این مجله از آن حمایت کردند اما پس از این که یک شماره دیگر با تصویر کاریکاتوری از پیامبر اسلام(ص) منتشر شد، موجب شد تا مسلمانان و خیلی از این مجامع از این کار انتقاد کنند.

خانم پروز که پیشتر رییس این مرکز آمریکایی است، در گفتگویی تلفنی با آسوشیتدپرس گفت از این که شنیده این جایزه به مجله شارلی ابدو اهدا می‌شود، ناراحت شده است. او گفت مدافع آزادی بیان بدون محدودیت است و از تیراندازی ماه ژانویه هم ابراز تاسف کرده، اما موافق اهدای این جایزه که نشان دهنده تحسین و احترام به کار شارلی ابدو است، نیست.

پیتر کری نویسنده استرالیایی که برنده دو جایزه بوکر است و شماری از دیگر میهمانان از جمله تجو کول، راشل کوشنر و تایی سلاسی از جمله نویسندگانی هستند که اعلام کرده‌اند در این مراسم شرکت نمی کنند.

خانم پروز افزود: نمی تواند تصور کند که وقتی به این مجله جایزه می‌دهند آنجا نشسته باشد و تشویق کند.

این جشن که مهمترین برنامه سالانه مرکز «پن» است، در جشنواره یک هفته‌ای «صداهای جهان» برگزار می‌شود و برنامه‌اش حمایت و گرامیداشت دستاوردهای آزادی بیان است. اونداتیه کانادایی و فیلیپ راث آمریکایی از جمله برندگان این جایزه در سال‌های پیش بودند.

مرکز «پن» روز یکشنبه با انتشار نامه‌ای از شرکت نکردن این نویسندگان در این برنامه اظهار تاسف کرد و گفت: می‌داند که تصویر شماره پس از حمله به این مجله، موجب ناراحتی آنها شده است. در این نامه آمده است که انتشار این شماره با تصویری کارتونی از پیامبر مسلمانان نیز به منظور ناراحت کردن مسلمانان صورت نگرفته و قصد آنها این بوده تا با اقلیتی خشونت طلب مقابله کنند. در این نامه آمده است هیچیک از ما توقع نداریم که باید با همه مطالب این نشریه موافق باشیم، و معتقدیم باید از تلاش این تحریریه برای ایستادگی تا پای مرگ در حمایت از آزادی بیان، حمایت کرد.

اعتراض به شارلی ابدو بزرگترین چالشی است که مرکز «پن» در چند دهه اخیر با آن مواجه شده و مورد قبلی سال ۱۹۸۶ بود که نورمن میلر با دعوت از جورج شولتز در کنگره بین‌المللی سالانه «پن» خشم نویسندگان را برانگیخت و ای.ال.دکتروف این عمل را عملی سیاسی و تبلیغی برای ریاست جمهوری ریگان خواند.