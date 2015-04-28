به گزارش خبرنگار مهر، مریم سلمانیان صبح سه شنبه در دیدار اعضای شورای اسلامی شهرستان مهدیشهر با مدیر كل میراث فرهنگی استان سمنان در محل این اداره کل اظهار داشت: از ظرفیت خانه های سنتی مهدیشهر می توان برای اقامت گردشگران به خصوص گردشگران خارجی استفاده كرد.

وی گفت: شهرداری و شورای اسلامی شهرستان مهدیشهر می تواند در زمینه شناسایی خانه های سنتی و مالكان این خانه ها با اداره میراث فرهنگی این شهرستان مشاركت داشته باشد و در زمینه اقامتگاه‌های بوم گردی در استان تبدیل به الگو شود.

مدیر كل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سمنان نیز در این دیدار گفت: شهرداری و شورای اسلامی شهرستان مهدیشهر می تواند همكاری و همراهی مناسبی با این اداره كل داشته باشد.

حسین خواجه بیدختی افزود: این همكاری‌ها می‌تواند در زمینه توسعه برنامه‌های میراث فرهنگی باشد و باعث رونق و توسعه زیرساختهای گردشگری این شهرستان شوند.

رئیس شورای اسلامی شهرستان مهدیشهر نیز با اشاره به نامگذاری امسال به نام «دولت و ملت، همدلی و همزبانی»، گفت: ایجاد همدلی و همزبانی بین دو نهاد مردمی میراث فرهنگی و شهرداری و شورای اسلامی مهدیشهر ضروری است.

علی عبدالحسینی با تاكید بر اینكه مهدیشهر دارای پتانسیل بالایی در زمینه جذب گردشگر است، گفت: خانه های تاریخی این شهرستان نیاز به توجه بیشتر دارند.

وی از برگزاری «جشنواره گردشگری ایل سنگسر» در تاریخ ۲۵ و ۲۶ اردیبهشت ماه خبر داد و افزود: این جشنواره با هدف نمایش قابلیت‌های ایل سنگسر برگزار می شود.

رئیس شورای اسلامی شهرستان مهدیشهر در خاتمه برگزاری كوچ نمادین عشایر ایل سنگسر، برگزاری نمایشگاه و فروشگاه صنایع دستی، رونمایی از آلبوم موسیقی سنتی سنگسری، برگزاری سمینار تخصصی عشایر و ... را از جمله برنامه های این جشنواره اعلام كرد.