۱۱۰۰ مداح در قزوین ساماندهی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی قزوین، حجتالاسلام علی نعمتالهی در این باره اظهار داشت: مداحان نقش بسزایی در اشاعه فرهنگ دینی در جوامع دارند و باید با دانش کافی و دوری از خرافهگویی و با صداقت در راستای اشاعه فرهنگ دینی در استان قزوین فعالیت کنند.
وی افزود: مداحان بهعنوان راویان دین وظیفه خطیری به عهده دارند و باید همواره با مطالعه منابع مناسب به ترویج فرهنگ دینی و اشاعه سبک زندگی ائمه(ع) بپردازند و الگوی مناسبی برای زندگی نسل نوجوان و جوان جامعه ارائه کنند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین عنوان کرد: در راستای ترویج فرهنگ دینی یک هزار و ۱۰۰ مداح در قزوین ساماندهی شدند تا در هیئتهای مذهبی استان مدیحهسرایی کنند.
نعمتالهی با اشاره به نقش مداحان در جامعه، بیان کرد: مداحان نقش بسزایی در اشاعه فرهنگ دینی دارند و باید با دقت به مدیحهسرایی بپردازند و هیئتهای مذهبی مکان مناسبی برای جوانان فعال است تا بتوانند به راحتی در این مکانها به فعالیتهای مذهبی بپردازند.
وی با بیان اینکه فرهنگ دینی باید در جامعه اسلامی پویا باشد، تصریح کرد: در هر جامعهای که فرهنگ پویا و بالنده شود، تمدن نیز در آن جامعه شکوفا میشود، در یک جامعه اسلامی باید فرهنگ دینی پویایی حاکم باشد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین با بیان اینکه ارزیابی نتایج فعالیتهای فرهنگی دشوار است، گفت: متولیان فرهنگ در استان باید با یک همافزایی مناسب برای پیشرفت فرهنگ درست و اسلامی در جامعه قدم بردارند و از موازیکاری دوری کنند.
نعمتالهی با بیان اینکه برای رسیدن به یک فرهنگ اسلامی راهکارهای زیادی وجود دارد، اظهار کرد: برای اشاعه فرهنگ اسلامی در استان مسیرهای متفاوتی وجود دارد و مسئولان فرهنگی وظیفه دارند بهترین مسیر را در راه رشد فرهنگ انتخاب کنند.
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