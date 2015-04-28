الله وردی نوبخت در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: تیم بازرسان اعزامی از شرکت «پل ارلیخ بیوتست» آلمان طی روزهای اخیر بازرسی گسترده از فرآیندخون گیری و استخراج فرآورده های خونی انجام دادند.

وی افزود: این بازرسی با هدف ارزیابی استانداردهای بین المللی در تولید فرآورده های خونی از جمله پلاسما انجام شد.

به گفته مدیر کل انتقال خون استان با وجود سطح بالای استانداردهای جهانی، پایگاه انتقال خون استان نظر بازرسان آلمانی را جهت ارسال مجدد پلاسما جلب کرد.

نوبخت ارسال پلاسما را با هدف تولید داروهای بیولوژیک عنوان کرد و گفت: حداکثر مدت زمان تمدید قرارداد در ارسال پلاسما دو سال است که موفق شدیم این قرارداد را برای استان منعقد کنیم.

وی این اقدام را ثمره دقت نظر و توجه به رعایت ضوابط و استانداردهای جهانی در تولید و تهیه فرآورده های خونی دانست و اضافه کرد: سال گذشته ۲۰ هزار واحد پلاسما از استان ارسال شده است.

مدیر کل انتقال خون استان با یادآوری افزایش ۱۷ درصدی خون گیری در سال گذشته، گفت: به تبعیت ارسال پلاسما نیز به نسبت سال ۹۲ با نزدیک به ۱۶ هزار واحد با افزایش همراه است.

نوبخت با تاکید به اینکه در تامین نیازهای خونی بیمارستان ها هیچ گونه کمبودی وجود ندارد، تصریح کرد: در فرودین ماه امسال دو هزار و ۷۵۹ واحد خون گیری انجام شده و وضعیت مشابه نسبت به سال گذشته را نشان می دهد.

وی تاکید کرد: در خود استان نیاز تمامی بیمارستان ها تامین می شود و با وجود اینکه در ساختمان مرکزی انتقال خون، خون گیری انجام نمی شود و تمامی فرآیند خون گیری به پایگاه جنب بیمارستان فاطمی انتقال یافته در میزان خون گیری کاهش نداریم.