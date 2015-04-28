به گزارش خبرگزاری مهر، محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان صبح امروز سه‌شنبه وارد شهر یاسوج شد و در فرودگاه این شهر مورد استقبال استاندار کهگیلویه وبویراحمد قرار گرفت. شرکت در نشست کارگروه ساماندهی امور جوانان و دیدار با استاندار کهگیلویه وبویراحمد از برنامه‌های مهم سفر یک روزه گودرزی به این استان است.

گودرزی در بدو ورود به شهر یاسوج، ضمن بیان مطلب فوق افزود: دکل‌های ورزشگاه ۱۵ هزار نفری یاسوج به دلیل همجواری با باند فرودگاه یاسوج، همواره به عنوان یک معضل برای ایمنی پروازها مورد انتقاد شرکت فرودگاهی کشور است.

وی افزود: باید مساله دکل‌های روشنایی ورزشگاه بررسی شود و به گونه‌ای برای این مشکل اقدام شود که شرایط این ورزشگاه مطابق استاندارهای فیفا باشد و از طرفی مشکلی برای فرودگاه ایجاد نکند.

وزیر ورزش و جوانان همچنین گفت: مکان ساخت ورزشگاه از اول نامناسب تعیین شده است.

رئیس شرکت فرودگاه‌های کشور در بدو ورود وزیر ورزش و جوانان به فرودگاه یاسوج نیز با وی در این باره صحبت کرده است.

عملیات اجرایی ورزشگاه ۱۵ هزار نفری یاسوج از سال ۸۶ آغاز شد و اعتباری افزون بر ۱۲ میلیارد ریال برای اجرای آن هزینه شد. زیربنای این ورزشگاه حدود ۲۳ هزار مترمربع و دارای ۱۰ خط ویژه دو و میدانی و جایگاه ویژه خبرنگاران و رختکن بوده و جزو ورزشگاه های پیشرفته کشور است.

به گفته مسئولان ورزش استان این ورزشگاه نیز به تائید کنفدراسیون فوتبال آسیا رسیده و قابلیت برگزاری مسابقات فوتبال و دوومیدانی در سطح ملی در این ورزشگاه وجود دارد.