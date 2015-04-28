جشنواره ملی امتنان از کارگران در قم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و ششمین جشنواره ملی امتنان از کارگران شامگاه دوشنبه به مناسبت هفته کارگر در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) برگزار شد.

دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و دکتر علی ربیعی وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی میهمانان ویژه این مراسم بودند که به ایراد سخنرانی پرداختند.

در این همایش سید ابوالحسن فیروز آبادی قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حجت الاسلام محمدصادق صالحی منش استاندار قم، حجت الاسلام بنایی معاون سیاسی و امنیتی استاندار، سیار فرماندار، امیرآبادی فراهانی و حجت الاسلام آشتیانی نمایندگان مردم قم در مجلس شورای اسلامی و جمعی از خانواده‌های کارگری حضور داشتند.

۲۰۸ هزار نفر از قمی‌ها تحت پوشش بیمه سلامت قرار گرفتند

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی قم در این همایش ضمن خیر مقدم به شرکت کنندگان، اظهار کرد: اکنون در دولت تدبیر و امید آرامش به سازمان تأمین اجتماعی بازگشته است.

نصرالله بازوند در خصوص اجرای طرح بیمه سلامت، گفت: حدود هشت و نیم میلیون نفر از کسانی که هیچ بیمه‌ای نداشتند تحت پوشش بیمه سلامت قرار گرفته و در استان قم نیز ۲۰۸ هزار نفر تحت پوشش بیمه سلامت قرار گرفتند.

وی افزود: سعی بر این است تا سیاست رفاهی منسجم و سیاستی که حق مردم است دنبال شود.