اقتصاد دنیا در ۲۴ ساعت گذشته/ ۳.۵ میلیون فرانسوی در جستجوی کار

به گزارش خبرنگار مهر، مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در ۲۴ ساعت گذشته به شرح ذیل است:
رویترز : شرکت انرژی چین به ارزش ۷ میلیارد دلار در پاکستان سرمایه گذاری می کند.
خبرگزاری فرانسه : ۳.۵ میلیون فرانسوی در ماه مارس به دنبال کار بودند که نرخ بیکاری این کشور در ماه مارس نسبت به ماه قبل از آن با افزایش ۴ درصدی روبرو شد.
فایننشال تریبون : صادرات بلاروس به اتحادیه اروپا در سه ماه نخست سال جای میلادی ۴ برابر شد.
نیوز نو : بانک جهانی پیش بینی کرد رشد اقتصادی هند در سال جاری میلادی به ۷.۵ درصد افزایش یابد.
خبرگزاری فرانسه : سوئد دو راکتور هسته ای خود را تعطیل می کند.
آی پی اس : بعضی از کشورهای منطقه آمریکای لاتین برای مقابله با بحران مالی خود به وام گرفتن از بانکهای چین روی آورده اند.
نیوز نو : بعداز وقوع زلزله در نپال بهبود وضعیت اقتصادی این کشور سالها زمان می برد.
آر تی ایی : بانک «سان تاندر» اسپانیا به عنوان بزرگترین بانک منطقه یورو در سه ماه نخست سال جاری میلادی از سود قابل توجه ۳۲ درصدی برخوردار شد.
یورو استات : بیش از ۲۰ درصد کارگران پاره وقت اروپایی بیکار هستند.
خبرگزاری فرانسه : آمریکا و ژاپن بر سر تحکیم مناسبات تجاری مشترک بایکدیگر تاکید کردند.
رو مرگان : نرخ بیکاری در استرالیا در حال بالا رفتن است و بیش از ۲.۳۴ میلیون نفر در این کشور به دنبال کار هستند.
خبرگزاری فرانسه : شاخص بورس کشورها آسیایی در روز سه شنبه با کمی کاهش روبرو شد.
نزدک : میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در اندونزی در سه ماه نخست سال جاری میلادی نسبت به مدت مشابه سال گذشته با ۴.۲ درصد کاهش به رقم ۶.۵۷ میلیارد دلار رسید.
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