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۸ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۰:۵۳

فیلم/ اپلیکیشنی برای مبتلایان به آلزایمر

فیلم/ اپلیکیشنی برای مبتلایان به آلزایمر

کمپانی سامسونگ اپلیکیشن متفاوتی را برای بیماران مبتلا به آلزیمر طراحی کرده که می تواند از پیشرفت زوال عقل در چنین بیمارانی جلوگیری کند.

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به گزارش خبرگزاری مهر، آلزایمر، یک نوع اختلال عملکرد مغزی است که به تدریج توانایی‌ های ذهنی بیمار تحلیل می‌ رود. بارزترین تظاهر زوال عقل اختلال حافظه‌ است. اختلال حافظه معمولاً بتدریج ایجاد شده و پیشرفت می‌ کند. در ابتدا اختلال حافظه به وقایع و آموخته‌ های اخیر محدود می‌ شود ولی به تدریج خاطرات قدیمی هم آسیب می‌ بینند.

سامسونگ اپلیکیشن متفاوتی را برای کمک به بیماران آلزایمری طراحی کرده که به اطرافیان آنها اجازه می دهد تا با به اشتراک گذاشتن تصاویر گذشته فرد مبتلا مانع از پیشرفت زوال عقل در چنین افرادی شد. این برنامه از قابلیت GPS نیز برخوردار بوده و با نصب آن روی اسمارت فون ها می توان از مکان شخص مبتلا به آلزایمر آگاهی پیدا کرد.

کد مطلب 2563855

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