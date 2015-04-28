به گزارش خبرنگار مهر در افغانستان، برخی رسانه ها به نقل فرماندهی پلیس ولایت قندوز اعلام کردند احتمال سقوط برخی شهرهای این ولایت وجود دارد. هم اکنون درگیری های شدیدی میان ارتش افغانستان و شبه نظامیان طالبان در این ولایت شمالی جریان دارد.

در این میان، ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان اعلام کرد نیروهای این گروه در درگیری های اخیر، حدود ۲۰ پاسگاه امنیتی را به تصرف خود درآورده و ۵۵ سرباز نیروهای امنیتی افغانستان را به اسارت گرفته اند.

ولایت قندوز افغانستان در شمال این کشور است و با شهر ختلان تاجیکستان مرز مشترک دارد.