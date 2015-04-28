به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین احمد مبلغی رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ارتباط اخلاق با قانون و فقه گفت: هرچه جامعه انسانی جلوتر می رود به دلیل پیچیدگی های اجتماعی و کلان شدن مسائل مربوط به آن، نیاز به حضور اخلاق نیز بیشتر می شود.

وی در ادامه سخنانش با بیان اینکه اصولاً اخلاق در ذات احکام اسلام تعبیه شده است، گفت: طبعا تحلیلهای کافی در خصوص انتزاع محتواها و ابعاد اخلاقی در احکام فقهی هنوز به صورت کامل شکل نگرفته اما آنچه مسلم است در ذات احکام فقهی، اخلاق به صورت بسیار دقیق تعبیه شده است.

وی افزود: اگر کسی به مسائل پیچیده جامعه امروزی نگاه کند و بخواهد فقه را به آن سمت ببرد نمی تواند نسبت به راهکارهای حل مشکلات بی توجه باشد که در همین راستا به حضور جدی تر اخلاق در جامعه نیازمند است.

حجت الاسلام مبلغی ادامه داد: از همین جهت وقتی فقه بر اساس معیارهای خود به سمت جوامع امروزی می آید لاجرم ظهور، نمود و بروزهای اخلاقی نیز در آن خودنمایی بیشتری خواهد داشت.

رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی در ادامه با بیان اینکه امروزه اخلاق در مناسبات فراوانی قابل استفاده است، یادآور شد: چه در تجارت و معاملات پیچیده معاصر، چه در مناسبات انسانی که متأسفانه گاهی خاستگاه ظلم و ستم به انسان می شود و چه در همکاری های انسانی میان ملت ها نمی توان راهکارهای اخلاقی را نادیده گرفت و وجه مشترک فی ما بین اینها را اخلاق حساب نیاورد.

وی تصریح کرد: فقه در چارچوب حرکت بسیار دقیق خود که از منابع شرع استفاده می کرده به سمت تزریق اخلاق در جامعه حرکت می کند و طبعا این مورد نیاز به بررسی بیشتر در حوزه های عملیه دارد.

حجت الاسلام مبلغی در ادامه با اشاره به برگزاری کنفرانس "فقه، اخلاق و قانون" در خردادماه سال جاری، گفت: این کنفرانس به دنبال این است که نیاز امروز جوامع از بعد فقهی و خاستگاه روش فقهی را جواب دهد و آنچه ارائه می کند نقطه آغازی خواهد بو که لازم است در حوزه های علمیه مورد کنکاش دقیق قرار بگیرد همچنین به دنبال این هستیم که بتوانیم به بخشی از اخلاق لباس حقوق بر تن کرده و جنبه قانونی به آن بدهیم.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی همچنین با بیان اینکه امروز عرصه های مختلفی به اخلاق نیازمند است، یادآور شد: امروزه اخلاق و وجدان اخلاقی در حوزه های زیست محیطی، مبارزه با مواد مخدر در سطح منطقه ای و بین المللی، مالکیت فکری، حقوق اداری ارباب رجوع در مواجهه با کارمندان و اصحاب ادارات و سایر زمینه های مختلف اجتماعی که جنبه فقهی محض آنها پیش تر ارائه شده مورد نیاز است.

وی در ادامه با اشاره به دومین کنفرانس فقه و قانون گفت: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس پا پیش نهاد و ابداعی را برای توجه جامعه اسلامی به این مسأله مهم (اخلاق) صورت داده که می تواند باب همکاری اسلامی را در فضای همگرایی حقوقی ایجاد کرده و یقینا بازخوردهای آن چه در فضای حوزه و چه در فضای برخی از مجامع اسلامی مثمر ثمر و قابل پیگیری خواهد بود.

حجت الاسلام مبلغی ادامه داد: از بین شخصیتهای ایرانی از حدود ۱۰ تا ۲۰ نفر اهل قلم و دانش درخواست کردیم مقالاتی را ارائه دهند. همچنین فراخوان عمومی ندادیم تا جلسه به صورت تخصصی برگزار شوند، از کارشناسان خارجی این حوزه نیز بین ۱۰ الی ۲۰ نفر را در نظر گرفتیم که احتمال می دهیم نزدیک ۱۵ نفر شرکت کنند.

وی افزود: همچنین از شخصیتهای تأثیرگذاری مثل کارشناسان مجمع فقه، سازمان دیانت ترکیه و حقوقدانان مصری و همچنین از کارشناسانی از کشورهای سودان، لبنان، اندونزی، اردن، عراق، افغانستان و تونس دعوت به عمل آوردیم تا در این کنفرانس شرکت کنند.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در پایان سخنانش تصریح کرد: دکتر علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در مراسم افتتاحیه این کنفرانس در قم سخنرانی خواهد کرد و مراسم افتتاحیه نیز با سخنرانی شخصیت های حوزوی خواهد بود.