معلم مریوانی به عنوان معلم نمونه کشوری انتخاب شد

عبدالحمید فرجی در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: در سال تحصیلی جاری و در آستانه بزرگداشت مقام معلم، از شهرستان مریوان یک معلم به عنوان نمونه کشوری، یک معلم نمونه استانی و یک معلم ویژه و همچنین ۳۰ معلم به عنوان نمونه شهرستانی انتخاب شدند.

وی افزود: استان کردستان دو نماینده به عنوان معلم نمونه در سطح کشور دارد که یکی از آنها افشین لهونی ازمعلمان فرهیخته و تلاشگر دبستان پسرانه شاهد مریوان است.

مدیر آموزش و پرورش مریوان با بیان اینکه خانم فرعه محمدی از معلمان دوره ابتدایی هم به عنوان معلم نمونه استانی انتخاب شده است، اظهار داشت: از آقای نوری براری از دبیران موفق دوره اول متوسطه به عنوان معلم ویژه استان هم تجلیل خواهد شد.

فرجی عنوان کرد : روز سه شنبه پانزدهم اردیبهشت ماه جاری و همزمان با چهارمین روز از هفته گرامیداشت مقام و منزلت معلم از معلمان نمونه و تلاشگر شهرستان مریوان از جمله معلمان نمونه کشوری و استانی هم در سالن آمفی تئاتر دانشگاه آزاد واحد مریوان تجلیل و تقدیر خواهد شد.

وی به نحوه انتخاب معلمان نمونه اشاره کرد و اظهار داشت: داشتن ایثارگری، مدرک تحصیلی، نمره ارزشیابی سالانه، تالیف و ترجمه ، تولیدات آموزشی، اختراع و اکتشاف، تقدیر نامه، شرکت در همایش های علمی و کنفرانس های علمی و تخصصی و فرهنگی و ارائه پیشنهاد به نظام پیشنهادات از ملاک های انتخاب معلمان نمونه است.

وی کسب رتبه در مسابقات علمی، فرهنگی و هنری، کسب رتبه در جشنواره تدریس الگوهای روش تدریس برتر، قهرمانی درمسابقات ورزشی، نمونه های سال قبل، میزان تسلط به زبان های خارجی، مهارت در فناوری اطلاعات، گذراندن دوره های ضمن خدمت، داشتن معارف قرآنی از جمله حافظان، قاریان، داوران و تدریس در مدارس قرآن، سرگروه آموزشی و تدریس در مناطق خاص را از دیگر ملاک های انتخاب معلمان نمونه در سال ۹۴ ذکر کرد.