پالایشگاه فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی ۹۸ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت نفت و گاز پارس، مجری فاز ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی اعلام کرد: دریافت خوراک فازهای ۱۵ و ۱۶ از فازهای ۶تا ۸ پارس جنوبی به صفر رسید و به موازات آن دریافت خوراک از سکوی فازهای ۱۵ و ۱۶ در حال افزایش است.
رضا فروزش افزود: از فروردین ماه امسال دریافت گاز از سکوی فازهای ۶ تا ۸ پارس جنوبی به تدریج کاهش و هم اکنون به صفر رسیده است و به موازات آن در حال افزایش خوراک با استفاده از گاز سکوهای فاز ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی هستیم.
وی با بیان اینکه فاز ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی و واحد های فرآیندی آن درحال طی مراحل تکمیلی است، گفت: تا دو هفته دیگر گاز به واحد SRU این فازها وارد خواهد شد.
مجری فاز ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی افزود: مراحل تکمیلی بازیابی و گوگرد زدایی در واحد SRU در حال اتمام است و دانه بندی گوگرد نیز تا یک ماه آینده تکمیل می شود.
فروزش با بیان اینکه با کامل شدن واحد LPG و فرآورش بوتان و پروپان، طی ۱۰ روز آینده، نخستین واحد فرآیندی LPG و اتان و تا ۳۵ روز آینده دومین واحد آن کامل می شود، گفت: طی تکمیل این مراحل، پروپان و بوتان از هم جدا می شوند و واحد فرآورش اتان که خوراک پتروشیمی را فراهم می کند، آماده می شود.
وی ابراز امیدواری کرد که تا اواسط خرداد سال جاری، دو واحد فرآیندی دیگر LPG و اتان فاز ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی وارد مدار تولید شوند.
مجری فاز ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی اعلام کرد: تا پایان خرداد ماه سال جاری واحدهای فرآیندی کامل و در مدار سرویس قرار می گیرند.
وی میزان پیشرفت پالایشگاه فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی را نزدیک به ۹۸ درصد عنوان و تصریح کرد: امیدواریم تا پایان خرداد ماه سال جاری کل پالایشگاه در مدار تولید قرار گیرد.
وی افزود: به تدریج با کامل شدن واحدهای پروپان، افزایش ظرفیت تولید نیز ایجاد می شود.
فروزش میزان گاز تزریق شده از فاز های ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی به شبکه سراسری را طی زمستان سال ۹۳ را روزانه ۳۸ تا ۴۰ میلیون مترمکعب عنوان کرد.
مجری فاز ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی اعلام کرد: با تکمیل واحدهای فرآیندی و LPG، ظرفیت گاز ارسالی به پالایشگاه افزایش و به ۵۰ میلیون مترمکعب با استفاده از سکو فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی می رسد.
بر اساس این گزارش، هدف از طرح توسعه فاز ۱۵و ۱۶ پارس جنوبی با دو سکو و ۲۴ حلقه چاه، تولید روزانه ۵۰ میلیون متر مکعب گاز طبیعی، ۸۰ هزار بشکه میعانات گازی، ۴۰۰ تن گوگرد و سالانه یک میلیون تن گاز مایع (ال.پی.جی) و یک میلیون تن اتان است.
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