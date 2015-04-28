طرح میدان توپخانه شیراز با برگزاری مسابقه ملی مشخص می شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد آخوندی صبح سه شنبه در حاشیه بازید از محل اجرای طرح میدان توپخانه، گفت: طراحی این میدان باید از طریق برگزاری مسابقه ملی انجام شود.

وی تصریح کرد: طراحی این میدان را باید در کشور به مسابقه گذاشت تا پس از انتخاب بهترین طرح و تایید آن در تهران و شیراز با مشارکت شهرداری بافت تاریخی شیراز اجرایی شود.

وزیر راه و شهرسازی افزود: این طرح با مساحت ۸.۶ هکتار اجرایی خواهد شد.

آخوندی تاکید کرد: با اجرای این طرح علاوه بر اینکه میدان توپخانه قدیم شیراز احیا می شود، بسیاری از گذرهای قدیمی نیز بازسازی خواهند شد.

وی همچنین در بازدید از فرودگاه شیراز نیز گفت: در این سفر هیئت دولت به استان فارس، ترمینال خارجی فرودگاه شیراز نیز با مساحت ۲۰ هزار مترمربع کلنگ زنی می شود.

وزیر راه و شهرسازی در ادامه حضور خود در شهر شیراز بازدید از منطقه بین الحرمین، بزرگراه شیراز به اصفهان و تعدادی طرح دیگر را در برنامه خود دارد.