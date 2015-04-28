  1. استانها
  2. فارس
۸ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۱:۱۲

آخوندی:

طرح میدان توپخانه شیراز با برگزاری مسابقه ملی مشخص می شود

طرح میدان توپخانه شیراز با برگزاری مسابقه ملی مشخص می شود

شیراز – وزیر راه و شهرسازی خواستار برگزاری مسابقه ملی برای مشخص شدن طرح میدان توپخانه شیراز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد آخوندی صبح سه شنبه در حاشیه بازید از محل اجرای طرح میدان توپخانه، گفت: طراحی این میدان باید از طریق برگزاری مسابقه ملی انجام شود.

وی تصریح کرد: طراحی این میدان را باید در کشور به مسابقه گذاشت تا پس از انتخاب بهترین طرح و تایید آن در تهران و شیراز با مشارکت شهرداری بافت تاریخی شیراز اجرایی شود.

وزیر راه و شهرسازی افزود: این طرح با مساحت ۸.۶ هکتار اجرایی خواهد شد.

آخوندی تاکید کرد: با اجرای این طرح علاوه بر اینکه میدان توپخانه قدیم شیراز احیا می شود، بسیاری از گذرهای قدیمی نیز بازسازی خواهند شد.

وی همچنین در بازدید از فرودگاه شیراز نیز گفت: در این سفر هیئت دولت به استان فارس، ترمینال خارجی فرودگاه شیراز نیز با مساحت ۲۰ هزار مترمربع کلنگ زنی می شود.

وزیر راه و شهرسازی در ادامه حضور خود در شهر شیراز بازدید از منطقه بین الحرمین، بزرگراه شیراز به اصفهان و تعدادی طرح دیگر را در برنامه خود دارد.

کد مطلب 2563879

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها