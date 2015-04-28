به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واحد مرکزی خبر، ظریف با اشاره به برخی دیدارها در نیویورک گفت: در دیدار با جان کری درباره نحوه ادامه کار صحبت کردیم و من نگرانی‌هایمان را از بحث هایی که در آمریکا شد، مطرح کردم.

وی تاکید کرد: در این دیدار قرار شد با جدیت از همین هفته ما و ۱+۵ ادامه نگرش متن را شروع کنیم و این کار را هفته آینده هم ادامه دهیم تا متن نهایی حاصل شود.

وزیر امور خارجه در عین حال روند نگارش متن را بسیار وقتگیر خواند و گفت: توافق کردیم که همه وقت لازم را برای این کار اختصاص دهیم و هر قدر‌که کار کارشناسی یا در سطح مدیران سیاسی و حتی در سطح وزیران نیاز شد، کار را ادامه دهیم.

وی از ورود روز چهارشنبه هیئت اتحادیه اروپایی به نیویورک خبر داد و گفت: کار با اتحادیه اروپا و با هیئت آمریکایی و با سایر اعضای ۱+۵ تقریبا تمام وقت دنبال خواهد شد و هفته‌های آینده نیز کار را در اروپا پیگیری می‌کنیم.

ظریف در پاسخ به سئوالی درباره تعهدات بین المللی آمریکا در قبال توافق هسته ای با ایران گفت: در این دیدار هیئت آمریکائی بار دیگر به ما اطمینان داد که اگر توافقی حاصل شود، دولت آمریکا متعهد به اجرای توافق خواهد بود

وزیر امور خارجه در پاسخ به سئوال دیگر درباره واکنش هیئت آمریکائی به مصوبه اخیر کمیته روابط خارجی سنای آمریکا درباره توافق احتمالی با ایران و نیز پیگیری آن در نشست های کنگره گفت: آنچه که ما از دولت آمریکا و سایر دولت‌ها توقع داریم، این است که به تعهدات بین‌المللی خود پایبند باشند و یک بار دیگر آقای کری تکرار کرد که اگر به توافق برسیم، آمریکا بخش مربوط به خودش را از توافق اجرا خواهد کرد. البته مقررات داخلی ‌دارند که مسئولیت خود آنهاست که پیگیری کنند.

محمد جواد ظریف در پاسخ به این سئوال که آیا مذاکرات ایران و پنج بعلاوه یک در سطح کارشناسی یا معاونان وزیران از هنگام ورود هیئت ایرانی به نیویورک آغاز شده است یا خیر، گفت: روز دوشنبه افتتاحیه کنفرانس بین المللی بازنگری معاهده ان پی‌تی‌ و همه هیئت‌ها تمرکزشان بر آن بود و علاوه بر آن هنوز همکاران مدیران سیاسی از کشور‌ها وارد نیویورک نشده اند.

وی افزود: قرار ما این بود که مذاکرات بعد از دو روز اول اجلاس آغاز شود چون بخش عمده فشار کاری اجلاس ان پی‌تی‌در سطح مدیران سیاسی است و اجلاس بازنگری معاهده تا نزدیک به یک ماه ادامه پیدا خواهد کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان گفت: از آنجا که در دو تا سه روز نخست کنفرانس بازنگری ان پی تی، زمان سخنرانی‌های وزیران خارجه کشورها و بحث‌های سیاسی اجلاس است، قرار ما بر این بود که مذاکرات هسته ای آغاز نشود تا بتوانیم بر ان پی‌تی‌ متمرکز شویم و از روز چهارشنبه مذاکرات را دوستان ما آغاز خواهند کرد.

ظریف در پاسخ به سئوال دیگری که علت حضور جان کری در محل اقامت وزیر خارجه ایران را جویا شد، افزود: ما از ابتدا با طرف‌های مذاکره قرارمان این بوده است که یک نوبت ما مهمان آنها باشیم و یکبار آنها مهمان ما.

وی افزود: معمولا این کار را در ژنو، لوزان و در وین نیز انجام می‌دادیم، یعنی‌یکبار محل مذاکرات را ما تعیین می کردیم و یکبار هم محل مذاکرات را طرف مقابل تعیین می کرد و این بار نوبت طرف آمریکایی بود که به محل ما بیاید و محل مذاکرات را ما انتخاب کنیم و با توجه به اینکه بنده در رزیدانس سفیر ایران اقامت دارم، از این محل استفاده کردیم، کما اینکه نوبت قبل ما به هتل اقامت آنها رفتیم و دفعه ما قبل آن، آنها آمد‌ند، این روشی‌بود که ما تا به حال ادامه داده ایم و اتفاق جدیدی نیفتاده است.

وزیر امور خارجه کشورمان در بخش دیگری از این مصاحبه درباره سخنانش در افتتاحیه کنفرانس بازنگری معاهده عدم اشاعه سلاح های هسته ای که از موضع ریاست جمهوری اسلامی ایران بر جنبش عدم تعهد، ایراد شد، گفت: ما در نشست مجمع از سوی جنبش عدم تعهد سخنرانی کردیم و مهم این است که مواضع ایران با مواضع جنبش در این موضوع کاملاً یکی است.

وی افزود: ما در این نشست از طرف همه کشورهای عضو جنبش عدم تعهد اعلام کردیم که بزرگترین اولویت ما، خلع سلاح هسته‌ای و این خود بزرگترین اولویت جمهوری اسلامی ایران است.

محمد جواد ظریف به مخالفت اصولی جمهوری اسلامی ایران به هرگونه سلاح کشتار جمعی و از جمله هسته ای اشاره کرد و گفت: به عنوان کشوری که در بالا‌ترین سطح یعنی مقام معظم رهبری، سلاح هسته‌ای و هرنوع سلاح کشتار جمعی‌را حرام می‌دانند، به عنوان رئیس جنبش عدم تعهد همین موضع را اعلام کردیم که سلاح‌های هسته‌ای تهدیدی ضد بشریت است و استفاده از سلاح هسته‌ای جنایت علیه بشریت محسوب می شود.

وی درباره موضوع مهم خاورمیانه عاری از سلاح هسته ای نیز گفت: در مورد خاورمیانه نیز معتقدیم، بزرگترین تهدید برای نظام عدم اشاعه، رژیم صهیونیستی است و عین همین دیدگاه را نیز جنبش عدم تعهد دارد و من این فرصت را داشتم که از سوی این جنبش همین موضع را اعلام کنم.

وزیر امور خارجه کشورمان در این باره افزود: این واقعیت که رژیم صهیونیستی عضو ان پی‌تی‌وهیچ معاهده مربوط به سلاح هسته‌ای نیست و در واقع دارای توانمندی هسته‌ای است، بزرگترین تهدید برای منطقه و جهان است.

وی تاکید کرد: جامعه بین‌المللی باید توجه کند که این موضع صد و بیست کشور عضو عدم تعهد است، یعنی‌آنچه که جامعه بین‌المللی نگران است، نگرانی از برنامه هسته‌ای اسرائیل است.

ظریف به سخنان خود به عنوان بیانیه جنبش عدم تعهد در افتتاحیه نشست امسال کنفرانس بازنگری ان پی تی اشاره کرد و گفت: نکته دیگر این است که کشور‌های عدم تعهد دسترسی‌به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای و از جمله چرخه سوخت و ادامه سیاست‌های خود در دستیابی به سوخت هسته‌ای برای مصارف صلح‌آمیز را حق همه کشور‌ها می‌دانند که باید محترم شمرده شود.

وی با اشاره به اینکه ما همواره بر این موضع تاکید داشته ایم، گفت: از نظر جامعه بین‌المللی حقوق ما مشخص است، فقط ما باید برای رعایت این حقوقمان، موانع و مزاحمت‌ها را رفع کنیم که انشا‌الله در مذاکرات این کار را خواهیم کرد.