بروکلین نتس با آتلانتا هاوکس برابر شد/ پیروزی پورتلند و میلواکی

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله پلی‌آف رقابتهای بسکتبال حرفه‌ای NBA بامداد امروز ادامه یافت. در یکی از این بازی‌ها تیم تیم بروکلین نتس در زمین خود برابر آتلانتا هاوکس ۱۲۰ بر ۱۱۵ برنده شد. درون ویلیامز، بازیکن مشهور تیم بروکلین با ۳۵ امتیازی که کسب کرد شاخص‌ترین بازیکن میدان بود. بعد از انجام چهار بازی رو در رو حالا دو تیم در عدد ۲ به تساوی رسیده‌اند.

در یکی دیگر از دیدارها تیم میلواکی باکس مقابل شیکاگو بولز با حساب ۹۴ بر ۸۸ برنده شد. کارتر ویلیامز در این بازی ستاره تیم میلواکی بود. در آنسوی میدان پائو گاسول اسپانیایی با وجود کسب ۲۵ امتیاز نتوانست تیمش را از شکست خاگی نجات دهد. حالا این تیم میواکی است که ۳ بر ۲ از حریف خود پیشی گرفته است.

تیم ممفیس گریزلیز هم که در سه بازی ابتدایی خود برابر پورتلند بلیزرز برنده شده بود، این بار ۹۹ بر ۹۲ شکست را پذیرا شد تا در پایان چهارمین دیدار رودررو، ۳ بر یک از حریف خود پیش بیافتد.