به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار شهرستان دهگلان به همراه جمعی از مسئولان این شهرستان امروز سه شنبه به مناسبت گرامیداشت هفته کار و کارگر از کارخانه سایندژ و کارخانه کاشی کسری این شهرستان بازدید و با کارگران این واحدها در خصوص مشکلات و دغدغه هایشان گفتگو کرد.

یحیی نظری بابیان اینکه کارگران از اقشار زحمتکش و دلسوز جامعه هستند،گفت: بی شک همه مسئولان نظام از شرایط سخت و طاقت فرسای کار کارگران اطلاع دارند و در راستای فراهم کردن شرایط رفاهی بیشتر برای این قشر زحمتکش تلاش می کنند.

وی با اشاره به اینکه کارگران رکن اساسی کار و تولید هستند، بیان کرد: گرامیداشت روز جهانی کار و کارگر به پاس خدمات صادقانه کارگران شریف و مومن ایران اسلامی، فرصتی است تا از زحمات بی بدیل این قشر تجلیل و تقدیر شود.

وی افزود: همگان بر این مهم واقف اند که کارگران با صرف انرژی‌ خود موتور تولید، کشاورزی و صنعت کشور را به حرکت درآورده اند و در این راستا هم همواره از هیچ کوششی دریغ نکرده و نمی کنند.

فرماندار شهرستان دهگلان با اشاره به اینکه کار و کارگری در دین مبین اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از جایگاه ویژه ای برخوردار است، اظهار داشت: کارگران بازوان حرکت هر جامعه‌ای به سوی رشد، تعالی و شکوفایی هستند بنابراین به هر میزان به این قشر توجه شود شاهد توسعه بیشتر کشورمان خواهیم بود.

نظری بر ارتقای تخصص و توانمندی کارگران تاکید کرد و گفت: حیات ملت، جامعه و پیشرفت‌های حاصل در مسیر زندگی بر گرفته از رشد و پویایی فکر و گسترش اندیشه‌ ورزی کارگران است.

وی عنوان کرد: مردم و مسئولان نظام وظیفه دارند همواره در طول سال توجه ویژه ای به قشر زحمت‌کش و فداکار کارگر داشته باشند.