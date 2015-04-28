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۸ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۱:۱۶

محبی:

فوتبال امیدهای کشور با قهرمانی بعثت کرمانشاه پایان یافت

فوتبال امیدهای کشور با قهرمانی بعثت کرمانشاه پایان یافت

کرمانشاه- رئیس هیئت فوتبال استان کرمانشاه، گفت: تیم بعثت کرمانشاه با غلبه بر حریفان عنوان قهرمانی فوتبال امیدهای کشور را به دست آورد.

علی محبی زنگنه در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مسابقات فوتبال امیدهای کشور طی سه روز با حضور تیم های بعثت کرمانشاه، پاس همدان، استقلال خوزستان و هلال احمر ایلام به میزبانی کرمانشاه برگزار شد.

وی افزود: تیم بعثت در این دوره از رقابت ها عملکرد بسیارخوبی از خود به نمایش گذاشت و توانست با سه برد متوالی عنوان قهرمانی را کسب کرده و جواز حضور در مسابقات لیگ دسته اول امیدها را به دست آورد.

محبی گفت: نماینده کرمانشاه در اولین مسابقه خود موفق شد استقلال خوزستان را یک بر صفر شکست دهد و پس از آن با نتیجه سه بر دو پاس همدان را از پیش رو برداشت.

رئیس هیئت فوتبال استان کرمانشاه گفت: تیم بعثت در آخرین دیدار خود نیز موفق شد هلال احمر ایلام را با یک گل مغلوب کرده و به این ترتیب تمامی دیدارهای خود را با برد پشت سر بگذارد.

وی در پایان یادآور شد: عنوان آقای گلی این مسابقات نیز به ساسان قیطاسی از بعثت کرمانشاه رسید.

کد مطلب 2563897

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