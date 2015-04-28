توحید بلورساز در گفتگو با خبرنگار مهر رفع مشکل بیمه هنرمندان، نویسندگان و خبرنگاران را ثبت نام در صندوق اعتباری هنر عنوان کرد و گفت: طی یک ماه گذشته نزدیک به ۳۵۰ معرفی نامه برای این قشر از ارشاد اسلامی استان صادر شده است.

وی افزود: بر اساس اعلام مسئولان صندوق اعتباری هنر، از این پس معرفی هنرمند و نویسنده به خدمات بیمه از طریق صندوق انجام خواهد شد.

معاون فرهنگی هنری ارشاد اسلامی تصریح کرد: کمترین ثبت نام از بین خبرنگاران انجام شده و نزدیک به ۳۰ نفر درخواست معرفی داده اند.

بلورساز با اذعان به مهلت سه ماهه صندوق برای معرفی خبرنگاران و هنرمندان در سامانه آن جهت معرفی به بیمه، اضافه کرد: تا مهلت مقرر هر خبرنگار یا هنرمندی درخواست معرفی نامه ارائه دهد ارشاد اسلامی استان آن را پیگیری خواهد کرد.

وی در خصوص نحوه تخصیص بیمه خبرنگاران اضافه کرد: فعلا نحوه پوشش بیمه مشخص نیست و اخیرا اعلام شده نشریات باید خود نسبت به پوشش بیمه خبرنگار اقدام کنند.

معاون فرهنگی هنری ارشاد اسلامی استان تاکید کرد: افرادی که در مهلت مقرر عنوان شده صندوق در این سامانه ثبت نام نکنند و مدارک خود را تکمیل نکرده باشند باید مجددا نسبت به تکمیل پرونده و درخواست بیمه اقدام کنند.