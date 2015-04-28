به گزارش خبرگزاری مهر، کیومرث هاشمی دوشنبه شب مهمان ویژه جلسه شورای فنی تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی بود و ضمن اطلاع از روند مسائل فنی تیم‌های ملی در آستانه رقابتهای قهرمانی آسیا پای صحبت و دغدغه‌های پیشکسوتان کشتی نشست.

وی در این نشست با اشاره به اینکه کشتی به عنوان پر افتخارترین رشته ورزشی ایران در رقابتهای المپیک باید مورد حمایت ویژه متولیان ورزش کشور قرار گیرد، افزود: دغدغه‌های کشتی گیران و متولیان ورزش ملی کشور در سال کسب سهمیه المپیک و در فاصله کوتاه تا المپیک 2016 برزیل به جاست و از این رشته باید حمایت شود.

رئیس کمیته ملی المپیک خاطرنشان کرد: مسلما کمیته ملی المپیک با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، رشته‌های مختلف را با توجه به شانس مدال آوری آنها مورد حمایت قرار می‌دهد و تلاش می‌کنیم قبل از مسابقات و پس از کسب سهمیه المپیک نیز در حد توان از ورزشکاران پر امید قدردانی کنیم.

هاشمی در پایان گفت: حضور در جمع بزرگان کشتی فرصت مغتنمی بود تا از نظرات ارزشمند آنها بهره مند شده و مسائل را در دستور کار قرار دهیم.