«جشنی به رنگ اصفهان» همه را در متن نگه داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، اردیبشهت اصفهان همواره شهره عام و خاص بوده و بسیاری از گردشگران داخلی و خارجی ماه اصفهان را اردیبهشت می‌دانند. اینبار این شهر پر طمطراق سفره‌‌ای ویژه مردمانش پهن کرده است، سفره‌ای که پیر و جوان و زن و مرد از آن بهره برده و شور هیجان را در آن تجربه می‌کنند.

برپایی نمایشگاه عکس و برگزاری ویژه برنامه‌هایی از دوران مختلف تاریخی شهر اصفهان چیزی شبیه تونل زمان را برای شهروندان ایجاد کرده است که با گذر کردن از میدان امام علی (ع) و با کمی مکث در آن می‌توان عکس‌های خاطره انگیزی را به تصویر کشاند.

هیچ کس از غافله «جشنی به رنگ اصفهان» عقب نمانده

تنوع برنامه‌های در نظر گرفته برای هفته نکوداشت اصفهان در قالب «جشنی به رنگ اصفهان» در بدنه این شهر و تناسب برنامه‌های در حال برگزاری با حال و هوا، روحیه و موقعیت سنی شهروندان باعث شده است که هیچ کس از غافله عقب نماند و تمام مردم و استقبال کتتدگان از این برنامه در متن نگه داشته شوند.

برنامه‌های تدوین شده برای هفته نکوداشت اصفهان همه رنگ، بو و طعم اصفهان دارند. از موسیقی گرفته تا نمایش و برنامه‌های شاد برای کودکان. برنامه‌هایی که سعی شده در قالب تنوع آنها در حد توان و گنجایش ظرفیت‌های مختلف این شهر نیز معرفی شود.

در این میان الناز طاهری، شهروند اصفهانی که برای بازدید از میدان امام علی (ع) و حضور در برنامه جشنی به رنگ اصفهان به همراه خانواده‌اش به این محل آمده است با ابراز خرسندی از برگزاری این برنامه شاد و مفرح می‌گوید: واقعا جای بسی خوشحالی است که نکوداشت اصفهان با حضور و مشارکت عموم مردم برگزار می‌شود و این امر می‌تواند زمینه ساز افزایش شادی در جامعه باشد.

وی برپایی این برنامه‌ها را زمینه ساز حضور و توجه بیشتر مردم در برنامه‌های فرهنگی سطح شهر می‌داند و ادامه می‌دهد: وقتی که شهروندان از نزدیک با تاثیرات برنامه‌های فرهنگی آشنا شوند نسبت به حضور و مشارکت در دیگر برنامه‌‌ها نیز توجه بیشتری خواهند داشت هر چند این حضورشان مستلزم پرداخت هزینه باشد.

عدم برگزاری برنامه‌های تکراری شاخصه هفته نکوداشت امسال است

این شهروند اصفهانی با اشاره به ویژه برنامه‌های متنوع هفته نکوداشت اصفهان در میدان امام علی (ع) نیز می‌افزاید: بزرگ‌ترین مزیت برگزاری جشن نکوداشت اصفهان در سال ۹۴ عدم تکرار در برگزاری برنامه‌ها و متنوع‌تر شدن آنهاست که جای بسی قدردانی از مسئولان را دارد.

از آنجایی که شهرداری اصفهان یکی از متولیان اصلی برپایی جشنی به رنگ اصفهان است از این رو مسئولان این نهاد از برپایی این مراسم نهایت بهره‌برداری را داشته و علاوه بر ترویج فرهنگ، آداب و رسوم و لهجه اصفهانی دیگر مباحث مورد نیاز فرهنگسازی در شهر اصفهان را نیز مد نظر داشته و در قالب برنامه‌های شاد و مفرح در خصوص ترویج فرهنگ شهروندی به ویژه در حوزه حمل و نقل و محیط زیست برنامه‌های شادی را تعبیه کرده‌اند.

حضور هنرمندان بزرگ کشور که هر کدام سروده‌ها و آثاری در وصف شهر اصفهان دارند در جشنی به رنگ اصفهان نیز در نوع خود جذابیت خاصی برای مشارکت کنندگان در این جشن دارد چرا که با همخوانی و استقبال از این بخش از برنامه شور و هیجان حاکم بر میدان امام (ع) دو چندان می‌شود.

استقبال گردشگران خارجی از برنامه‌های نکوداشت هفته اصفهان نیز در نوع خود جالب توجه بوده است چرا که حضور این گردشگران به نوعی قابل توجه بوده و تعداد بیشماری از آنها هر شب در جشنی به رنگ اصفهان دیده می‌شوند.

مردم اصفهان از این شهر مانند کودکشان نگهداری کنند

مارک که یکی از گردشگران خارجی است و برای حضور در آیین جشنی به رنگ اصفهان به همراه همسرش به میدان امام علی (ع) آمده است، می‌گوید: برایم خیلی جالب است که برای اصفهان همچون یک انسان جشن بزرگداشت می گیرند.

وی که اصفهان را به موجودی زنده تشبیه می کند، ادامه می‌دهد: مردم اصفهان باید همانند کوکشان از این شهر تاریخی و حساس نگهداری کنند چرا که همانند آن در دنیا بسیار بسیار کم وجود دارد.

برپایی سومین هفته گردشگری اصفهان در میدان امام علی (ع) و اجرای کنسرت‌های موسیقی سنتی در فرهنگسرای خورشید و باغ نور از دیگر برنامه‌های متنوع و شاد هفته نکوداشت اصفهان در ادیبهشت ماه سال جاری است.

گفتنی است که جشنی به رنگ اصفهان به منظور نکوداشت هفته اصفهان از ۵ تا ۹ اردیبهشت ماه در میدان امام علی (ع) میزبان شهروندان و دوستداران اصفهان است.