سرهنگ احمد کرمی اسد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر افزود: بعضا برخی مالكان خودروها به طور اشتباهی در زمان دریافت پرینت خلافی خودرو خود، پرینت خودرو دیگری را گرفته و بدون کنترل پلاک درج شده، نسبت به پرداخت آن اقدام می‌کنند و پس از پرداخت، متوجه اشتباه خود می‌شوند.

وی با تاکید بر این که مالكان خودروها در زمان پرداخت صورت وضعيت تخلفات باید حتما پلاک خودرو را کنترل کنند تاکید کرد: در عین حال پلیس راهور نیز شرایطی را برای بازگرداندن پرداخت‌های اشتباهی صورت وضعيت تخلفات در نظر گرفته است.

رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهور ناجا در تشریح این فرایند گفت: مالكان خودروهايي که به اشتباه صورت وضعيت تخلفات دیگری را پرداخت کرده‌اند می‌توانند با مراجعه به واحدهای اجرائیات پلیس راهور در سراسر کشور نسبت به درخواست استرداد پرداختی اشتباه اقدام کنند.

وی افزود: این افراد باید ضمن پرکردن فرم مربوطه، اصل صورت وضعیت یا برگه اخطاریه پرداخت شده دارای ثبت ماشینی یا رسید پرداخت الکترونیکی با تاییدیه بانک عامل، تصویر خوانا کارت ملی یا شناسنامه مالک پلاک صحیح، تصویر شناسنامه مالکیت خودرو پلاک صحیح به نام مالک پلاک و شماره حساب عابر بانک سپه و یا سیبا ملی را به همراه داشته باشند.

رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهور ناجا خاطرنشان کرد: پس از تحویل این مدارک به واحدهای اجرائیات و طی مراحل قانونی مربوطه، وجه اشتباه پرداختی به حساب اعلامی از سوی متقاضی توسط پلیس واریز می‌شود.

وي با تاكيد بر اين كه فرآيند بازپرداخت قبوض جرايم پرداختي طولاني است از مالكان خودرها خواست حتما در زمان پرداخت قبوض خود كنترل هاي لازم را داشته باشند تا با مشكلي مواجه نشوند.