ظریف و کی شیدا در نیویورک دیدار کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظريف در اين ديدار با اشاره به روابط تاريخى دو كشور، آينده مناسبات فيمابين را روشن دانست و تنوع زمينه هاى همكارى فيما بين تهران و توكيو را قابل توجه خواند.

وى با تشريح وضعيت جارى روند مذاكرات هسته اى تاكيد كرد: حفظ وضعيت نامطمئن و ناپايدار براى ما قابل پذيرش نيست و براى رسيدن به توافق جامع هسته اى، أمريكاييها بايد اقدامات عملى و اطمينان بخشى راانجام دهند.

وزير خارجه كشورمان ضمن اعلام أمادگى براى انجام همكاريهاى نزديكتر مربوط به كنفرانس بازنگرى معاهده ان پى تى با هيات ژاپنى، همكارى دو كشور در زمينه ايمنى هسته اى وخلع سلاح هسته اى را نيز از جمله فرصتهاى مهم و مورد توجه مسئولين دو كشور دانست.

ظريف در بخش ديگرى از اين ديدار، با اشاره به تحولات جارى منطقه، ضرورت تلاش همه كشورها براى مقابله با تهديدات و نگرانيهاى مشترك و همچنين استفاده از راه حلهاى سياسى براى حل وفصل بحرانهاى منطقه اى را مورد تاكيد قرار داد.

وزيرخارجه ژاپن نيز در اين ملاقات با اشاره به هفتادمين سالگرد انفجار بمب هسته اى در ژاپن، أمادگى كشورش را براى همكارى مشترك در نهادهاى بين المللى مربوط به خلع سلاح هسته اى و همچنين در حوزه فناورى مسالمت أميز هسته اى اعلام داشت.

كي شيدا افزايش گفتگوهاى دوجانبه براى تقويت همكاريها در حوزه اقتصادى و بازرگانى را مهم توصيف كرد و انجام مشورتهاى سياسى در سطوح مختلف مسئولين وزارتخارجه دو كشوررا نيز مورد تاكيد قرار داد.