به گزارش خبرگزاری مهر، نشست نقد و بررسی کتاب «سیاستهای خارجی آمریکا در خلیج فارس» با حضور عبدالرضا کلمرزی نویسنده کتاب، دکتر پیروز مجتهدزاده، دکتر حسین ربیعی و دکتر علی اصغر رحمتی در سرای اهل قلم برگزار شد.

در ابتدای این نشست دکتر علیرضا کلمرزی، نویسنده کتاب «سیاستهای خارجی آمریکا در خلیج فارس»، ضمن اشاره به این موضوع که سعی کرده تا در نوشتن کتاب تاثیر تحولات جهانی، منطقه ای و داخلی را بر یکدیگر نشان بدهد، درباره این کتاب چنین توضیح داد:«بخش اول کتاب درباره سیاستهای خارجی آمریکا در ایران است. بخش دوم هم سیاستهای خارجی ایالات متحده آمریکا را در کشورهای حاشیه ای خلیج فارس بررسی می کند.»

دکتر حسین ربیعی نیز در ابتدای سخنانش درباره کتاب چنین گفت: «این کتاب به موضوع خوبی پرداخته و نیمه اول دوران جنگ سرد از پایان جنگ جهانی دوم تا سال ۱۹۷۰ را که دوره ای پر التهاب بوده، نشان می دهد. در این دوران قدرتهای جهانی و منطقه ای نه تنها بر ایران بلکه بر کشورهای دنیا تاثیر گذاشتند. پرداختن به این دوره تاریخی، کتاب را قابل توجه می کند.»

دکتر ربیعی ضمن اشاره به این که نقد کتاب شامل سه محور نقد املایی، نقد ویرایشی و نقد محتوایی است، درباره نقد ویرایشی کتاب گفت:«ارجاعات کتاب باید کامل باشد، اما در برخی از صفحات این طور نبوده. کتاب دارای پیوست است، اما پیوست ها در حد اسم کتاب و روزنامه ها باقی مانده در حالی که کتاب باید فهرست اعلام داشته باشد.»

وی ادامه داد: «در کتاب به کودتای ۲۸ مرداد به صورت بسیار جزء به جزء اشاره شده، اما برهه های دیگر، تعاریفی کلی دارد که به نظر می رسد مولف براساس اطلاعات موجود، کتاب را پیش برده.»

دکتر ربیعی در بخش دیگری از سخنانش گفت: «بخش زیادی از کتاب به کشور یمن اختصاص دارد که با ایران دارای پیوست جغرافیایی نیست، اما به عمان که یکی از واحدهای سیاسی خلیج فارس است، پرداخته نشده.»

مجتهدزاده نیز ضمن اشاره به ورود اصطلاحات خارجی به زبان فارسی و استفاده از این اصطلاحات در کتاب گفت: یکی از مشکلات اساسی سیستم آموزشی در کشور این است که اصطلاحات خارجی به خوبی توضیح داده نمی شود به عنوان مثال در این کتاب از واژه کودتا استفاده شده در صورتی که ترجمه واژه کودتا به معنای سرنگون کردن نظام حکومتی و نه سرنگون کردن شخص است. ضمن اینکه کودتا در گسترده ترین شکل دارای ۵ رکن و در کمترین حالت دارای ۳ رکن است.»

وی ادامه داد: «مشکل اساسی در علوم سیاسی ما این است که این علوم جدید از غرب آمده، اما ما مفاهیم را غلط دریافت کرده ایم.»

این استاد دانشگاه ضمن اشاره به این که صرفا انتشار کتاب به شجاعت خاصی نیاز دارد، گفت: «محقق باید مطالب دست اول ارائه کند. محقق خوب باید اول یاد بگیرد، بعد به یاد دادن بپردازد.»

دکتر علی اصغر رحمتی دیگر منتقد حاضر در نشست هم گفت:«در استقلال دانشگاه و استقلال استاد دچار ضعف هستیم. اگر این مشکلات رفع شود، خروجی حوزه آکادمیک بهتر خواهد شد.»

رحمتی درباره کتاب «سیاست های خارجی آمریکا در خلیج فارس» هم بیان کرد:«این کتاب دارای مشکلات ویرایشی است که ناشر هم به آن وقوف دارد. امیدوارم کارهای دقیقی در این حوزه صورت بگیرد. بهتر است مولفان به حوزه هایی وارد شوند که در آن خلاء وجود دارد.»

این نشست، عصر روز گذشته ۷ اردیبهشت در سرای اهل قلم برگزار شد.