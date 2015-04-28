به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی استان قزوین، نیاز علی ابراهیمی پاک در جلسه بررسی وضعیت کلینیک های گیاه پزشکی اظهار داشت: کلینیک ها بعنوان مراکز تخصصی کشاورزی می توانند به عنوان مرجعی برای مبارزه با آفت در مزارع محسوب شوند و سازمان جهاد کشاورزی وظیفه هدایت و حمایت از بخش کشاورزی را برعهده دارد.

محمد حسین مصلحی راد مدیرحفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین هم در ادامه این جلسه با بیان اینکه کلینیکهای گیاه پزشکی با هدف پایش آفات و بیماریهای گیاهی راه اندازی شده اند اظهار داشت: در حال حاضر ۲۷ کلینیک فعال در سطح استان داریم که حدود ۱۰۴ نفر کارشناس کشاورزی در این کلینیک ها مشغول به فعالیت هستند.

وی ایجاد ایستگاه پیش آگاهی، برگزاری دوره و همچنین اطلاع رسانی زمان مناسب مبارزه را از جمله برنامه های کلینیک های گیاهپزشکی برشمرد.

آغاز کاشت چغندرقند در مزارع کشاورزی استان قزوین

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: کاشت چغندر قند در اراضی کشاورزی استان آغاز شده است.

حسن جلیلوند چغندر قند را یکی از کشت های استراتژیک کشور و استان دانست و افزود : کشت این گیاه در تناوب با سایر محصولات زراعی ضمن بهبود الگوی کشت موجب ارتقای درصد خود اتکایی تولید شکر، افزایش ماده آلی خاک و حاصلخیزی خاک و کنترل آفات، بیماری ها و علف های هرز خواهد شد.

وی سطح زیر کشت ابلاغی چغندر قند در سال جاری را ۵۰۰۰ هکتار برآورد کرد که بیشترین سطح ابلاغی مربوط به شهرستان بویین زهرا با ۲۰۰۰ هکتار و کمترین سطح ابلاغی مربوط به شهرستان تاکستان با ۲۰۰ هکتار است.

جلیلوند میزان قرارداد کشت منعقد شده را تا کنون بیش از ۱۹۰۰ هکتار و تعداد کشاورزان طرف قرارداد با کارخانه قند را بالغ بر ۳۰۰ نفر ذکر کرد.

این مقام مسئول با بیان اهمیت تغذیه گیاهی در تولید چغندر قند، میزان سهمیه کود تخصیصی برای هر هکتار کشت چغندر قند را ۱۰۰ کیلو گرم کود فسفاته و ۳۰۰ کیلوگرم کود ازته ذکر کرد.

جلیلوند تحقق سطح زیر کشت ابلاغی و ارتقای عملکرد تا سطح ۶۰ تن در هکتار با عیار قند ۱۶ را از اهداف مهم طرح بر شمرد.