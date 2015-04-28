المپیاد ورزشی دانش آموزان سما در اردبیل برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از کمیته اطلاع رسانی المپیاد ورزشی دانش آموزان سما، هاشم پورزاهد پیش از ظهر سه شنبه در جلسه هماهنگی این مسابقات تصریح کرد: المپیاد ورزشی دانش آموزان دوره متوسطه سمای سراسر کشور به میزبانی مدرسه سما در اردبیل برگزار می شود.

وی با بیان اینکه ۲۷۰ مربی و دانش آموز از سراسر کشور در این المپیاد ورزشی حضور خواهند یافت، تصریح کرد: دانش آموزان در این المپیاد در چهار رشته ورزشی فوتسال، شنا، تنیس روی میز و دومیدانی به رقابت خواهند پرداخت.

مسئول کمیته روابط عمومی این مسابقات به آمادگی کامل استان اردبیل برای برگزاری مسابقات اشاره کرد و افزود: محل اسکان افراد شرکت کننده در المیپاد در شهر توریستی سرعین خواهد بود.

به گفته پورزاهد چهار سالن مجموعه تربیت بدنی و دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان های اردبیل و سرعین برای برگزاری مسابقات درنظر گرفته شده است.

وی هدف اصلی این المپیاد را گردهم آمدن دانش آموزان سمایی فعال در عرصه ورزش عنوان و ابراز امیدواری کرد این رقابت ها بتواند زمینه رقابت ورزشی دانش آموزان سمایی در فضای مناسب را فراهم سازد.

مسئول کمیته روابط عمومی المپیاد ورزشی دانش آموزان سما افزود: این مسابقات دهم تا چهاردهم اردیبهشت ماه سالجاری برگزار خواهد شد.