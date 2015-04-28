به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمجید کمالی هدف اصلی و اولیه دبیرخانه دائمی ارتقای کیفیت فرهنگی را رسیدن به شاخص‌های ارزیابی کیفیت محصولات فرهنگی عنوان کرد و افزود: در ابتدای فرآیند تدوین این شاخص‌ها، نظریه‌پردازان باید ادبیات نظری این حوزه را تولید کنند.

قائم‌مقام رئیس دبیرخانه دائمی ارتقای کیفیت آثار، محصولات و فعالیت‌های فرهنگی افزود: بنابراین در مرحله اول باید تعریف بومی، ملی و سنتی ما از محصول فرهنگی و فعالیت فرهنگی استخراج می‌شد که این کار در دو همایش گذشته ارتقای کیفیت آثار، محصولات و فعالیت‌های فرهنگی انجام شد و در همایش سوم به دنبال غنای ادبیات تولیدشده هستیم. یعنی فرآیندهایی را استخراج کنیم که یک محصول برای استاندارد شدن باید طی کند.

کمالی در پاسخ به اینکه آیا در حوزه شاخص‌های استاندارد فرهنگی از تجربه صنعت در زمینه نشان استاندارد الگوگیری شده گفت: استانداردهای حوزه صنعت در حوزه فرهنگ قابل پیاده‌سازی نیست اما می‌توانیم حداقل استاندارد را به لحاظ شاخص‌های مورد نیاز محصولات فرهنگی طراحی کنیم. به عنوان مثال در حوزه کتاب، فنی و چاپ و تولید محتوا می‌توان شاخص‌هایی را تعریف کرد که وقتی یک محصول آن شاخص‌ها را داشته باشد، بتوان مطالعه آن را به خانواده‌های ایرانی توصیه کرد.

رئیس مرکز مطالعات سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران درباره مبنای انتخاب این شاخص‌ها گفت: این استانداردهای حداقلی به واسطه تجاربی که از خود تولیدکنندگان به آنها رسیده مشخص می‌شود. در واقع شاخص‌هایی که دبیرخانه دائمی ارتقای کیفیت محصولات و فعالیت‌های فرهنگی در قالب همایش و پژوهش می‌خواهد به آنها برسد، جمع‌بندی موارد موجود در جامعه است.

کمالی درباره تنوع استانداردها با توجه به تنوع محصولات فرهنگی نیز اظهار داشت: نمی‌توان درباره همه محصولات فرهنگی یک حکم کلی و قطعی صادر کرد بلکه باید حداقل استانداردی را در نظر گرفت که جامعه با آرامش خاطر آن محصول را انتخاب کند و وجه عام و مشترکی احصا شود که متناسب با روحیه و فرهنگ ایرانی و فضای فکری و دینی ما باشد. هیچ محصولی نمی‌تواند نظر همه را جلب کند ولی محصول ما نباید مخالف چارچوب‌ها و دیدگاه‌های کلی جامعه به لحاظ ملی و دینی باشد.

قائم‌مقام رئیس دبیرخانه دائمی ارتقای کیفیت محصولات و فعالیت‌های فرهنگی گفت: طراحی نشان استاندارد فرهنگی افق دبیرخانه دائمی ارتقای کیفیت فرهنگی است که پس از تعیین شاخص‌های قطعی به آن خواهیم رسید. هر چند نمی‌شود همه را به دریافت نشان استاندارد وادار کرد اما می‌شود در قالب نشان کیفیت فرهنگی، یک برندسازی انجام شود و هر محصولی که نشان کیفیت فرهنگی داشته باشد، با اعتماد بیشتر مورد توجه قرار گیرد و خانواده‌ها با اطمینان آن را تهیه کنند.

وی خاطرنشان کرد: به این ترتیب خانواده‌ها ترغیب می‌شوند به کالاهای دارای مهر و نشان استاندارد فرهنگی بیشتر اعتماد کنند. البته این مدل نیاز به دستگاه ناظر خواهد داشت و اگر قرار باشد دبیرخانه کار نظارت را انجام دهد، باید اعتبار قانونی و صلاحیت داشته باشد به محصولات واجد شاخص‌های فرهنگی نشان استاندارد بدهد.

سومین همایش ملی و دومین جشنواره ارتقای کیفیت آثار، محصولات و فعالیت‌های فرهنگی به همت سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و مشارکت سازمان‌ها و نهادهایی چون آستان قدس رضوی، صدا و سیما، حوزه هنری، فرهنگ و ارتباطات اسلامی و... اوایل خردادماه ۹۴ برگزار می‌شود.