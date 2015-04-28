عضویت کتابخانه های همدان در هفته معلم برای فرهنگیان رایگان می شود

حسن عرفانی در گفتگو با مهر با بیان اینکه برای نخستین بار در استان همدان طرح عضویت رایگان فرهنگیان در کتابخانه های استان همدان به مناسبت هفته معلم از تاریخ ۱۲ تا ۱۷ اردیبهشت ماه امسال انجام می شود، اظهار داشت: سعی می شود در مقاطع و زمان های مختلف و برای اقشار متفاوت عضویت در کتابخانه ها به صورت رایگان باشد.

وی با بیان اینکه طبق بررسی های انجام شده قشر فرهنگیان از مخاطبان و مراجعان فعال کتابخانه های عمومی استان همدان هستند، ادامه داد: با توجه به اینکه فرهنگیان استان همدان از فعالان کتابخانه های استان بودند مجوز لازم در راستای عضویت رایگان آنها در هفته معلم گرفته شد.

معاون اداره کل کتابخانه های عمومی استان همدان با بیان اینکه فرهنگیان با ارائه کارت فرهنگی می توانند به مدت یکسال به عضویت رایگان کتابخانه های عمومی درآیند و در این یکسال از همه خدمات کتابخانه ها استفاده کنند، ابراز داشت: عضویت فرهنگیان در تمام کتابخانه های استان رایگان و کارت عضویت آنها نیز صورت سراسری است به نحوی که با ارائه کارت به هر یک از کتابخانه های عموی استان می توانند از خدمات آن کتابخانه استفاده کنند.

عرفانی با بیان اینکه استقبال فرهنگیان و خانواده های آنها از کتابخانه ها بسیار خوب است چراکه این قشر با کتاب و کتابخوانی بیگانه نیستند، بیان کرد: طرح عضویت رایگان فرهنگیان در کتابخانه های عمومی استان برای نخستین بار در همدان اجرا می شود.

وی با بیان اینکه تا اردیبهشت ماه امسال کتابخانه های استان همدان ۸۰ هزار عضو دارد، اظهار داشت: استان همدان دارای ۱۰۴ باب کتابخانه است که از این تعداد ۹۰ باب کتابخانه نهادی و ۱۴ باب کتابخانه مشارکتی و مستقل هستند.