به گزارش خبرگزاری مهر، بازرسان سازمان استاندارد به دقت محموله‌های صادراتی و وارداتی را رصد می‌کنند تا کالاها منطبق بر استانداردهای کشور باشند؛ بر این اساس بازرسان و کارشناسان استاندارد بر ورود و خروج کالاهای بی‌کیفیت و غیراستاندارد که در گمرک های فرودگاه امام خمینی، غرب و شهریار مستقرند، نظارت دارند.

تنها سه گواهی مربوط به کالاهای صادراتی و ۱۲۳ مورد مربوط به کالاهای وارداتی بوده است. در این جریان بیش از ۲۰ هزار گواهینامه انطباق واردات و ۲۷۱ گواهینامه انطباق صادرات، در سال گذشته صادر شده است که نسبت به سال ۹۲ کاهش چشمگیر داشته است.

همچنین ۱۶ هزار و ۶۵۸ مورد درخواست حذف بازرسی کالا در مبدا حمل و ۸۰۴ مورد درخواست آزمون تعیین ماهیت در این سال ثبت، بررسی و پاسخ داده شده است.