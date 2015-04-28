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۸ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۱:۱۰

نظارت بازرسان استاندارد بر محموله‌های صادراتی و وارداتی

نظارت بازرسان استاندارد بر محموله‌های صادراتی و وارداتی

براساس اعلام سازمان ملی استاندارد، نظارت بازرسان استاندارد بر محموله‌های صادراتی و وارداتی با دقت و جدیت صورت می‌گیرد. بر این اساس، ۱۲۶ گواهینامه نبود انطباق واردات و صادرات، در سال گذشته صادر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بازرسان سازمان استاندارد به دقت محموله‌های صادراتی و وارداتی را رصد می‌کنند تا کالاها منطبق بر استانداردهای کشور باشند؛ بر این اساس بازرسان و کارشناسان استاندارد بر ورود و خروج کالاهای بی‌کیفیت و غیراستاندارد که در گمرک های فرودگاه امام خمینی، غرب و شهریار مستقرند، نظارت دارند.

تنها سه گواهی مربوط به کالاهای صادراتی و ۱۲۳ مورد مربوط به کالاهای وارداتی بوده است. در این جریان بیش از ۲۰ هزار گواهینامه انطباق واردات و ۲۷۱ گواهینامه انطباق صادرات، در سال گذشته صادر شده است که نسبت به سال ۹۲ کاهش چشمگیر داشته است.

همچنین ۱۶ هزار و ۶۵۸ مورد درخواست حذف بازرسی کالا در مبدا حمل و ۸۰۴ مورد درخواست آزمون تعیین ماهیت در این سال ثبت، بررسی و پاسخ داده شده است.

کد مطلب 2563929

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