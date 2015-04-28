بسته نرم افزاری ویژه مراسم «اعتکاف» + دانلود

به گزارش خبرگزاری مهر، هر سال مراسم اعتکاف طی روز های ۱۳، ۱۴ و ۱۵ ماه رجب برگزار می شود. پایگاه اطلاع رسانی هیأت رزمندگان اسلام برای کاربران تعدادی نرم افزار مذهبی و مرتبط با این روز را آماده کرده است.

نرم افزار «اعتکاف» برای اندروید

این نرم افزار ویژه و مراسم اعتکاف تهیه شده است و در آن مطالبی چون: مفهوم اعتکاف، اعمال خاصه ماه رجب، سخن بزرگان در مورد عمل پسندیده اعتکاف، ذکر روز و ذکرشمار می شود.

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قابل اجرا در اندروید ۲ و بالاتر

حجم نرم افزار: ۷۳۳ کیلوبایت

ذکر – قرآن کریم کامل به همراه قرائت و ترجمه برای رایانه

نرم افزار Zekr در بین نرم افزارهای مشابه خود از امکانات فراوانی برخوردار است که می توان از بین این امکانات به تلاوت قرآن با صوتی دلنشین و همچنین تفسیر و ترجمه قرآن نام برد که این امکانات و همچنین محیط ساده ولی جذاب آن سبب شده است تا این نرم افزار به راحتی برای همه افراد از جمله مردم عادی و همچنین پژوهشگران قرآن قابل استفاده باشد. این نرم افزار که برای اولین بار در سال ۲۰۰۵ ارائه شد اکنون به تکاملی فوق العاده دست یافته است.

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حجم نرم افزار: ۸٫۱ مگابایت

نرم افزار قرآن کریم به همراه قرائت برای ios

قرآن کریم کتاب آسمانی ما مسلمانان است و ما سعی می کنیم آن را همیشه به همراه خود داشته باشیم. در گزارش های قبلی نرم افزار قرآن کریم برای سیستم عامل های اندروید، ویندوزفون و … معرفی شد که در این گزارش قصد معرفی نسخه ios قرآن کریم را داریم. برنامه تمامی ۱۱۴ سوره نورانی قرآن را به صورت کامل در درون خود گنجانده است و دارای فونت های زیبایی برای نمایش آیات قرآن است و می تواند ترجمه آیات قرآن را به چندین زبان زنده دنیا ارائه دهد. از ویژگی های نرم افزار می توان به مواردی چون: امکان نشانه گذاری بر روی آیات، قابلیت جستجو در میان آیات و سوره ها، امکان سفارشی سازی برنامه از لحاظ فونت و … اشاره کرد. اگر علاقه دارید قرائت صوتی تمامی سوره های قرآن را به نرم افزار اضافه کنید می توانید پس از نصب برنامه آن ها را به صورت آنلاین دانلود کنید.

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قابل اجرا در ios ۴.۳ و بالاتر

حجم نرم افزار: ۳۲٫۱ مگابایت

نرم افزار «قرآن کریم» برای ویندوز فون

نرم افزار «قرآن کریم» برای سیستم عامل ویندوزفون طراحی شده که داشتن قدرت جستجو، ترجه به بیش از ۳۰ زبان دنیا و فونت زیبای عربی از ویژگی های آن است.

برای دانلود نرم افزار اینجا را کلیک کنید.

نرم افزار قرآن کریم به همراه صوت ۶ قاری بزرگ برای اندروید

قران مجید با صدای ۶ قاری بزرگ به همراه متن عربی و ترجمه آن به ۱۵ زبان دنیا از جمله زبان های: انگلیسی,ترکی,ژاپنی,لهستانی,فرانسه,اسپانیایی و…. را می توانید بر روی گوشی اندرویدی خود نصب کنید.

این نرم افزار دارای جستجوی بسیار پیشرفته هم هست که به راحتی با وارد کردن قسمتی از یک آیه؛ سوره و صفحه آن را نشان می دهد. همچنین نرم افزار دارای چند خط عربی و قابلیت تعویض تم به همراه امکانات دیگر است.

برای دانلود نرم افزار قرآن کریم مخصوص اندروید اینجا را کلیک کنید.

منتخب ادعیه امام زمان (عج) برای گوشی های اندروید

این برنامه شامل دعای عهد، زیارت آل یاسین، دعای فرج، دعای سلامتی امام زمان (عج) و صلوات ضراب اصفهانی می باشد. شما با مراجعه به هر ادعیه، متن عربی همراه با اعراب کامل و همچنین ترجمه کاملا فارسی دسترسی پیدا می کنید. ویژگی خوب این برنامه، داشتن صوت با صدای دلنشین استاد موسوی برای ادعیه ها می باشد. ضمناً امکان بزرگنمایی متن ادعیه ها وجود دارد.

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قابل اجرا بر روی اندروید ۲ به بالا

نرم افزار قرآن نور برای گوشی های جاوا

در این نرم افزار که برای جاوا طراحی شده است امکاناتی چون جستجو در قرآن، ترجمه و تفسیر، علامت گذاری متن و.. گنجانده شده است.قرآن نور با گوشی های لمسی هماهنگی دارد و اکثر گوشی های جاوا را پشتیبانی می کند.

این نرم افزار توسط مرکز تحقیقات علوم اسلامی تولید و منتشر شده است.

برای دانلود قرآن کریم ویژه گوشی های جاوا اینجا را کلیک کنید

نرم افزار زیارت عاشورا برای اندروید، آیفون و جاوا

زیارت عاشورا برای تمامی عاشقان و دوستاران امام حسین علیه السلام آشنایی قدیمی است و شما می توانید در این ماه با قرائت آن از فضایل بیشتری برخوار دار شوید.

اندروید

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قابل اجرا در اندروید ۲٫۱ و بالاتر

حجم نرم افزار: ۲٫۸ مگابایت

جاوا

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فرمت نرم افزار: jar

حجم نرم افزار: ۲٫۶ مگابایت

آیفون

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حجم نرم افزار: ۶٫۳ مگابایت