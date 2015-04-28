روحانی لایحه «مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور» را تقدیم مجلس کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است:
نظر به انقضای مهلت اجرای آزمایشی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور –مصوب 1387- و تجارب حاصله از اجرای قانون یادشده و ضرورت برنامه ریزی در زمینه عملکرد و اقدامات اجرایی دستگاه های دولتی، غیردولتی و عمومی پیرامون شناخت و کاهش سطح مخاطرات(مدیریت خطرپذیری) و مدیریت عملیات مقابله و بازسازی و بازتوانی منطقه آسیب دیده به صورت یکپارچه، جامع و هماهنگ با استفاده از ابزارهای موجود، لایحه «مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور» برای طی مراحل قانونی تقدیم می شود.
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