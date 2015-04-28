  1. سیاست
  2. دولت
۸ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۱:۱۷

روحانی لایحه «مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور» را تقدیم مجلس کرد

روحانی لایحه «مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور» را تقدیم مجلس کرد

رئیس جمهوری لایحه «مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور» را برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از  پایگاه اطلاع رسانی دولت، در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است:

نظر به انقضای مهلت اجرای آزمایشی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور –مصوب 1387- و تجارب حاصله از اجرای قانون یادشده و ضرورت برنامه ریزی در زمینه عملکرد و اقدامات اجرایی دستگاه های دولتی، غیردولتی و عمومی پیرامون شناخت و کاهش سطح مخاطرات(مدیریت خطرپذیری) و مدیریت عملیات مقابله و بازسازی و بازتوانی منطقه آسیب دیده به صورت یکپارچه، جامع و هماهنگ با استفاده از ابزارهای موجود، لایحه «مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور» برای طی مراحل قانونی تقدیم می شود.

برای مشاهده متن لایحه «مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور» اینجا را کلیک کنید.

کد مطلب 2563944

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها