به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقه برنامه نویسی بیان یک رویداد سالانه است که به صورت بین‌المللی برگزار می‌ شود. انتخاب و استفاده از زبان برنامه‌ نویسی در این مسابقه آزاد بوده و همچنین شرکت در این مسابقه به صورت انفرادی است. این مسابقه به دو بخش دانش‌ آموزی و آزاد تقسیم می‌ شود و اولین دوره آن در پاییز سال ۱۳۹۰ برگزار شد.

اکنون سومين دوره اين مسابقات در حالی رو به پايان است كه شركت‌كنندگان از ۱۰۳ كشور جهان باهم به رقابت پرداخته‌ و دور پايانی مسابقات روز جمعه يازدهم ارديبهشت ماه در هتل پارسيان آزادی برگزار می شود.

سینا معصومی- مدیر اجرایی مسابقات برنامه نویسی بیان اعلام كرد: «۱۰ هزار و ۲۶۶ شرکت کننده از ۱۰۳ کشور دنیا از ابتدا در این مسابقات حضور داشتند که از این تعداد ۵ هزار و ۸۳۹ نفر خارجی و ۴ هزار و ۴۲۷ نفر ایرانی، حاضرین در دوره سوم را تشکیل داده‌اند.»



وي همچنين اظهار داشت: « در این دوره از مسابقات ۳۹ کشور اروپایی، ۳۴ کشور آسیایی، ۱۵ کشور آمریکایی، ۱۴ کشور آفریقایی و دو کشور از اقیانوسیه حضور داشتند که نسبت به دور قبلی بیش از دو برابر افزایش داشته است.»



علي قديری- دبیر سومین دوره مسابقات برنامه نویسی بیان هم با اشاره به اینکه شرکت کنندگان از ۳۴۳ دانشگاه کشور در این دوره از مسابقات شرکت کرده اند، گفت: «۵۰ درصد شرکت کنندگان در مقطع کارشناسی، ۳۰ درصد در مقطع دبیرستان، ۱۰ درصد کارشناسی ارشد، دو درصد دوره دکتری، سه درصد دیپلم و پنج درصد دانشجوی دوره کاردانی هستند.»



قدیری در خصوص قوانين مسابقات افزود: «البته طبق مقررات مسابقه ۲۰ برگزیده برتر از ۲۰ کشور به مرحله نهایی مسابقات راه یافته اند؛ یعنی از هر کشور فقط یک نفر به جمع برگزیدگان راه می یابد اما به منظور فراهم شدن امکان حضور و کسب تجربه برنامه نویسان ایرانی در یک رقابت سطح بالای بین المللی ۲۰ نفر اول برنامه نویسان ایرانی نیز به مرحله نهایی راه می یابند.»