به گزارش خبرگزاری مهر، واقعیت مجازی به معنای تجربه ای متفاوت در دنیای مجازی است که کاربران قادر به درک همه چیز در این فضا بوده و می توانند با محیط اطراف خود تعامل برقرار کرده و تجربه متفاوتی را داشته باشند. چنین رویایی با هدست های واقعیت مجازی در حال محقق شدن است. کاربران با زدن این هدست در دنیای واقعی و مجازی غوطه ور خواهند بود.

در سال های اخیر، کمپانی های مختلف هدست های واقعیت مجازی بسیاری را طراحی کرده اند که کاربران با زدن آنها بر چشم می توانند تجربه متفاوتی از دنیای مجازی و اطراف خود داشته باشند. اما اکنون محققان دانشگاه رایس موفق به ساخت دستکش متفاوتی شده اند که به کاربران اجازه می دهد تا با پوشیدن این دستکش قادر به لمس اشیا و محیط مجازی در بازی های واقعیت مجازی باشند.

این دستکش ها «Hands Omni» نام داشته و برای افرادی ساخته شده که به بازی های واقعیت مجازی علاقه دارند. کمپانی بازی واقعیت مجازی Virtuix که به دلیل Virtuix Omni treadmill مشهور است، یکی از حامیان اصلی این پروژه بوده تا این دستکش به طور تجاری وارد دنیای واقعیت مجازی شود.

این دستکش بر روی دست راست کاربران قرار گرفته و با اتصال آن به یک بازی ویدئوی می توان قادر به لمس اشیاء به صورت مجازی بوده گویی که یک شی را به صورت واقعی در دست گرفته اید. این دستکش بازخوردهای لمسی را با کمک پره هایی روی انگشتان ایجاد و برای القای حس در کاربران می تواند باز یا بسته شود. دستکش واقعیت مجازی Hands Omni در حدود ۳۵۰ گرم وزن داشته و مخترعان آن معتقدند این دستکش برای بازی در ساعات متوالی سبک بوده و کاربران را اذیت نمی کند.