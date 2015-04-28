صادرات محصولات باغی از دومیلیارد دلار فراتر رفت

محمد علی طهماسبی در حاشیه سفر به استان قزوین و بازدید از طرحهای آبیاری تحت فشار و داربستی کردن باغات انگور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ایران ویترین باغبانی جهان است و در مناطق گرمسیر و سردسیر آن انواع محصولات باغی تولید می شود که یکی از ارقام مهم آن انگور است.

وی افزود: سطخ زیرکشت باغات استان ۳۰۰ هزار هکتار است که ۱۰ درصد آن در قزوین قرار دارد و بطور میانگین نیمی از آن معادل ۱۴۰ هزار تن به خارج از کشور صادر می شود.

طهماسبی بیان کرد: بخشی اعظمی از باغات انگور کشور از جمله استان قزوین با سیستم های سنتی و بصورت خوابیده انجام می شود و محصول نسبت به سرما حساس بوده و از کیفیت پائینی برخوردار است در سیستم های نامنظم و نامتعارف موجب افزایش میزان مصرف آب در باغات کشور شده که اصلاح این وضعیت برای بهبود راندمان تولید ضروری است.

معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی با همکاری مرکز تحقیقات نسبت به اجرای آبیاری تحت فشار و داربستی کردن باغات انگور با اجرای طرخ فراز اقدام کرده وتاکنون چندین هزار هکتار از باغات کشور به صورت داربستی درآمده است.

وی یادآورشد: در شرایط کنونی در تولید محصولات باغی رقبای جدی داریم در این راستا کشاورزان و بهره برداران باید برای حضور در بازارهای جهانی ضمن رعایت استانداردهای بهداشتی با فرآوری خوب و استفاده از بارگاه های سالم و بهداشتی بتوانند محصولی با کیفیت و مرغوب را تولید کنند که اجرای طرح فراز به تحقق این امر کمک جدی می کند.

صدور ۱۸۸ هزار تن پسته به خارج از کشور

این مسئول اظهارداشت: در سال گذشته از میان برخی محصولات شاخص باغی مانند کشمش، پسته و زعفران بیش از ۱۸۸ هزار تن پسته به خارج صادر شد و یک میلیاردو ۶۰۰ میلیون دلار درآمد عاید کشور کرد.

طهماسبی گفت: در این زمینه مصمم هستیم با ارائه تسهیلات لازم برای مکانیزه شدن فعالیت های کشاورزی، بیمه کردن محصولات و تولید کیفی و کمی مطلوب بتوانیم در تولید محصولات باغی جایگاه رقابتی خود را در جهان حفظ کنیم.

۶۵۰ هزار هکتار اراضی باغی زیرپوشش آبیاری تحت فشار

معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی افزود: در حال حاضر ۶۵۰ هزار هکتار از اراضی باغی زیرپوشش آبیاری تحت فشار قرار گرفته و تمام اراضی باغی کشور قابلیت اجرای طرح مکانیزه آبیاری مدرن و داربستی کردن را دارد.

وی بیان کرد: سیاست اصلی وزارت جهاد کشاورزی مثبت کردن تراز تجاری است که در این راستا از تولید کیفی و کمی محصولات کشاورزی که به تحقق این امر کمک کند حمایت خواهد شد.

طهماسبی اظهارداشت: اگر آبیاری متعادل در حوزه کشاورزی داشته باشیم می توانیم عملکرد تولید در واحد سطح را تا چند برابر افزایش دهیم و به سودآور شدن فعالیت های کشاورزی و رونق اقتصادی کشور کمک کنیم.