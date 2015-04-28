به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی گزارش هفتگی متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران در هفته منتهی به چهارم اردیبهشت ماه جاری را منتشر کرد. در این گزارش جزئیات قیمت ۳۸ قلم کالا در ۱۱ گروه مواد خوراکی اعلام شده است.

بر اساس این گزارش نرخ ۸ گروه مواد خوراکی لبنیات، برنج، حبوب، میوه های تازه، سبزی های تازه، گوشت قرمز، گوشت مرغ و قند و شکر افزایش در هفته مورد بررسی نسبت به هفته قبل قبل افزایش و قیمت دو گروه تخم مرغ و روغن نباتی کاهش یافته و نرخ گروه چای هم ثابت مانده است.

لبنیات و تخم مرغ

در هفته منتهی به دوم اردیبهشت ماه، در گروه لبنیات قیمت ماست غیرپاستوریزه نسبت به هفته قبل معادل ۰.۲ درصد کاهش ولی بهای ماست پاستوریزه ۰.۷ درصد افزایش داشت و قیمت سایر اقلام این گروه بدون تغییر بود. بهای تخم مرغ معادل ۲.۶ درصد کاهش یافت و شانه ای ۷۰۰۰۰ الی ۱۰۰۰۰۰ ریال فروش می‌رفت.

برنج و حبوب

در این هفته در گروه برنج، قیمت برنج داخله درجه یک و درجه دو به ترتیب معادل ۲.۱ درصد و ۲.۴ درصد افزایش داشت. در گروه حبوب، بهای نخود و لوبیا قرمز ثابت بود. قیمت لوبیا چشم‌بلبلی معادل ۰.۹ درصد و لوبیا سفید ۰.۸ درصد کاهش ولی بهای سایر اقلام این گروه بین ۰.۵ درصد تا ۲.۵ درصد افزایش یافت.

میوه‌ها و سبزی‌های تازه

در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری اقلام میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در مقایسه با سایر میوه فروشی ها متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان میوه و تره‌بار عرضه می گردید. میوه فروشی های سطح شهر اقلام میوه و سبزی تازه را عرضه می نمودند که در گروه میوه‌های تازه قیمت سیب قرمز و سیب زرد تخم لبنان به ترتیب معادل ۰.۶ درصد و ۰.۸ درصد کاهش ولی بهای سایر اقلام این گروه بین ۰.۶ درصد تا ۵.۴ درصد افزایش داشت. در گروه سبزی های تازه قیمت خیار معادل ۵.۱ درصد، سیب زمینی ۰.۲ درصد و لوبیا سبز ۰.۵ درصد کاهش ولی بهای سایر اقلام این گروه بین ۱.۲ درصد تا ۱۷.۰ درصد افزایش یافت.

گوشت قرمز و گوشت مرغ

در هفته مورد گزارش قیمت گوشت گوسفند معادل ۰.۲ درصد و گوشت مرغ ۰.۶ درصد افزایش داشت و بهای گوشت تازه گاو و گوساله بدون تغییر بود.

قند، شکر، چای و روغن‌نباتی

در این هفته قیمت قند معادل ۰.۱ درصد و شکر ۰.۲ درصد افزایش ولی بهای انواع روغن‌نباتی ۰.۱ درصد کاهش یافت و قیمت چای خارجی ثابت بود.

تغییرات قیمت‌ها در یکسال اخیر

همچنین قیمت گروه لبنیات در هفته مورد گزارش نسبت به هفته مشابه سال ۱۳.۷ درصد، تخم مرغ ۰.۵ درصد، برنج ۸.۹ درصد، حبوب ۶.۹ درصد، میوه های تازه ۵۳.۷ درصد، گوشت قرمز ۶.۹ درصد، قند و شکر ۶.۲ درصد و چای ۸.۹ درصد افزایش داشته است.

اما قیمت گروه سبزی های تازه در یکسال اخیر ۹.۸ درصد و گوشت مرغ ۱۱ درصد کاهش یافته و نرخ روغن نباتی هم ثابت مانده است.