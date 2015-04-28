شهرک طلای اصفهان در انتظار جانمایی زمین

هوشنگ شیشه‌بران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه شهر اصفهان یکی از تاثیرگذارترین شهرهای کشور در زمینه تولید و صادرات طلا است، اظهار داشت: در حال حاضر بیش از ۷۰ درصد از طلای کشور در استان اصفهان تولید می‌شود.

وی در ادامه با بیان اینکه به منظور بهبود شرایط تولید و صادرات طلا در استان اصفهان باید اقداماتی در راستای آموزش و تربیت صنعتگران طلا و جواهرات صورت گیرد، افزود: دراین راستا راه اندازی دانشگاه و پژوهشکده تخصصی برای تربیت صنعتگران طلا و جواهر در اصفهان که پایتخت طلای ایران معرفی می‌شود امری تاثیرگذار خواهد بود.

نائب‌ رئیس اتحادیه طلا و جواهر کشور در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر بیشترین بخش از طلای استان اصفهان از استان تهران صادر می‌شود، ابراز داشت: این امر باید در اصفهان ساماندهی شود و از این رو صادرات طلا از استان اصفهان به عنوان بندر خشک باید در دستور کار قرار گیرد.

وی ساخت شهرک تخصصی و توریستی طلا در اصفهان را مهم دانست و افزود: از این رو شهریور ماه سال گذشته زمینی در کنار فرودگاه اصفهان برای راه اندازی این شهرک تعیین شد که پس از آن بهره‌برداری از این زمین با مشکل مواجه شد و در حال حاضر همچنان برای جانمایی زمین شهرک طلا بررسی‌ها ادامه دارد.

شیشه‌بران با بیان اینکه شهرک طلا تنها جولانگاهی است که یک سازنده، صنعتگر و صادر کننده می‌تواند از این سکو پرش داشته باشد، اظهار داشت: ایجاد این شهرک مستلزم همکاری بین نهادهایی چون محیط زیست، شهرداری و استانداری است تا زمینه‌ساز رشد و ایجاد شهرک شود.

وی افزود: بر اساس برنامه‌رزی‌های صورت گرفته در صورت تعیین زمین مورد نیاز برای راه اندازی شهرک طلا در اصفهان فاز نخست آن در راستای حمایت از محیط زیست و رفع مشکلات زیست محیطی شهر اصفهان با انتقال کارگاه‌های تولید طلا همراه خواهد شد.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر اصفهان با اشاره به ظرفیت بالای صنعت طلا برای جذب نیروی کار اشاره کرد و ابراز داشت: صنعت طلا و جواهر به دلیل گردش بالای مالی، توانایی در جذب نیروی کار و ایجاد ارزش افزوده بالا می‌تواند در راستای توسعه اقتصادی کشور تاثیر به سزایی داشته باشد.