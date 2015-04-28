۳۴۳ هزار کیلوگرم مواد خوراکی بدون مجوز در شهرستان بیرجند کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد قلندری صبح سه شنبه در کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر قاچاق کالا و ارز شهرستان بیرجند اظهارکرد: در سال گذشته دو هزار و ۴۱۰ پرونده در ارتباط با قاچاق کالا و ارز در سطح شهرستان بیرجند تشکیل شده است.

وی بیان کرد: از این تعداد، دو هزار و ۴۰۹ پرونده زیر ۱۰۰ میلیون تومان و یک پرونده نیز بالای صد میلیون تومان بوده است.

کشف ۳۵۴۴ راس دام سبک و سنگین قاچاق در بیرجند/ کشف ۳۴۲ هزار لیتر سوخت قاچاق

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان جنوبی با بیان اینکه در ارتباط با این پرونده ها تعداد دو هزار و ۲۲۵ نفر در وهله اول دستگیر شده اند، گفت: تعداد ۷۳۲ دستگاه خودرو نیز در جریان این پرونده ها توقیف شده است.

قلندری از کشف ۳۴۳ هزار و ۴۷۱ کیلوگرم مواد خوراکی قاچاق و فاقد مجوز در سطح شهرستان بیرجند طی سال گذشته خبر داد و گفت: در این مدت میزان ۹ هزار و ۶۸۰ کیلوگرم برنج و یک هزار و ۳۴۴ کیلو چای قاچاق کشف و ضبط شده است.

وی میزان کشفیات دام قاچاق در این مدت را سه هزار و ۵۴۴ راس دام عنوان کرد و افزود: این تعداد شامل دام های سبک و سنگین بوده که به صورت قاچاق وارد شهرستان شده است.

به گفته وی در سال ۹۳ حدود ۳۴۲ هزار و ۶۳۲ لیتر سوخت قاچاق در شهرستان بیرجند کشف شده که عمدتا نفت و گاز بوده است.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان جنوبی با اشاره به کشف هشت هزار و ۵۲۸ عدد کیف و کفش قاچاق در این مدت، بیان داشت: در سال گذشته ۱۸۶ هزار و ۵۱۴ سوپ البسه و ۴۲ هزار و ۴۳ متر پارچه قاچاق در بیرجند کشف و ضبط شده است.

کشف ۹۸ هزار قلم مواد آرایشی و بهداشتی در سطح شهرستان بیرجند

قلندری از کشف ۹۸ هزار و ۲۱۹ قلم مواد آرایشی و بهداشتی در سطح شهرستان بیرجند طی سال گذشته خبر داد و افزود: همچنین در این مدت ۷۹۴ رسیور و ۱۷ هزار و ۶۷ دیش ماهواره کشف شده است.

وی ادامه داد: طی سال ۹۳ تعداد ۶۱۸ هزار و ۵۲۱ نخ سیگار قاچاق در بیرجند کشف شده است.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان جنوبی عنوان داشت: طبق قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۰ دستگاه به عنوان دستگاه های کاشف اعلام شده و همکاری این دستگاه ها در رابطه با قاچاق کالا و ارز قابل قبول نیست.

قلندری به برنامه های ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال جاری اشاره کرد و افزود: روز به روز مسئله قاچاق کالا و ارز جدی تر شده و ستاد نیز در سال جاری پیشگیری از قاچاق کالا را برنامه خود قرار داده است.

لزوم اجرای اقدامات فرهنگی در ارتباط با پیشگیری از قاچاق کالا و ارز

وی با تأکید بر لزوم اجرای اقدامات فرهنگی در ارتباط با پیشگیری از قاچاق کالا و ارز بیان داشت: دنبال شدن موضوع قاچاق در ابعاد مختلف نیازمند اجرای یک کار گسترده و هوشمندانه فرهنگی است.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان جنوبی عنوان داشت: در همین راستا شورای مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با مراجع عظام دیداری داشته و از طریق این مراجع وارد این زمینه شده اند.

قلندری ادامه د اد: همچنین امسال شورای مرکزی در راستای آگاه سازی عمومی، جلساتی با شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور برگزار کرده تا از این طریق ائمه جمعه برای ایجاد حساسیت به مضرات قاچاق کالا ورود پیدا کنند.

اختصاص اعتبارات فرهنگی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به چهار دستگاه اجرایی استان

وی از اختصاص اعتبارات فرهنگی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به چهار دستگاه اجرایی استان در سال جاری خبر داد و افزود: این اعتبارات بین چهار دستگاه صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی، دانشگاه علوم پزشکی و آموزش و پروش که بیشترین نقش و ارتباط را با مردم دارند توزیع می شود.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان جنوبی اضافه کرد: با توجه به اینکه شهرستان بیرجند یکی از شهرستان های مهم و تاثیرگذار در استان بوده بیشتر این اعتبارات در سطح شهرستان بیرجند توزیع خواهد شد.

قلندری با بیان اینکه قاچاق کالا همیشه در نتیجه تقاضا است و خاص کشور ما نیست، بیان کرد: پدیده بیکاری یکی از اتفاقاتی است که منجر به قاچاق شدهو لازم است چاره ای در این زمینه اندیشیده شود.

وی با اشاره به روند بی رویه و گسترش فعالیت های غیررسمی در سطح گسترده در کشور، بیان داشت: تجارت و فعالیت های اقتصادی غیررسمی آثار مخربی بر جامعه گذاشته و سبب تعطیلی کارگاه های تولیدی شده است.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان جنوبی با ابراز نگرانی از پایین آمدن سن مصرف دخانیات در جامعه، گفت: برای پیشگیری از این موضع اقداماتی باید انجام و جلوی ورود کالاهای دخانی قاچاق گرفته شود.

قلندری با اشاره به اینکه حدود ۴۵ درصد این کالاهای دخانی توزیع شده در سطح شهر جعلی و تقلبی است، ادامه داد: متاسفانه ما هنوز نتواسته ایم دستفروشان سطح شهر را که عمدتا کالاهای قاچاق توزیع می کنند جمع آوری کنیم و دستگاه های متولی باید در این زمینه ورود پیدا کنند.