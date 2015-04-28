به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تعاون روستایی هرمزگان، سیروس اسدپور بیان داشت: این میزان آرد در مناطق شهری و روستایی استان توسط اتحادیه تعاون روستایی بندرعباس، رودان، میناب، بندرلنگه و حاجی آباد صورت گرفته است.

وی افزود: از مجموع آرد توزیع شده ۳۷هزار و ۹۱۷ تن آرد خبازی و در مناطق روستایی و ۱۳هزار و ۷۴۴ تن آرد خانه پز در مناطق استان توزیع شده است.

مدیرتعاون روستایی هرمزگان تصریح کرد: آرد توزیع شده در استان از قرار هر کیسه ۳۲هزار و ۲۰۰تومان از کارخانجات خریداری و به انضمام هزینه‌های توزیع به مصرف کننده تحویل داده شده است.

اسدپور خاطرنشان کرد: ۶ کارخانه در سطح استان تامین کننده آرد مورد نیاز مناطق روستایی و شهری هرمزگان هستند.

وی گفت: سهمیه آرد هر نانوایی از طریق فرمانداری‌ها تهیه و توزیع آرد مشخص می‌شود.

مدیر تعاون روستایی هرمزگان افزود: خدمات رسانی بهینه به روستاییان و اعضای شبکه تعاون روستایی و بهره گیری از امکانات موجود در راستای نیل به رفاه اجتماعی و توسعه پایدار در سطح روستاها از اهداف سازمان تعاون روستایی است.