هشت بند جدید برای نامزدی در انتخابات مجلس

به گزارش خبرنگار مهر در ادامه جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی پس از آنکه کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی تصویب شد بررسی جزئیات آن در دستور کار مجلس قرار گرفت.

نمایندگان با تصویب جزئیات این طرح مقرر کردند اعضای شوراهای اسلامی شهرها، روسای اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن، کشاورزی و روسای اتاق های اصناف و تعاون در استان، مجریان شبکه های استانی صدا و سیما نیز مانند افراد دیگری که طبق ماده ۲۹ قانون انتخابات باید ۶ ماه پیش از ثبت نام در انتخابات مجلس استعفا دهد.

علاوه بر این با الحاق یک تبصره به ماده ۵۲ قانون انتخابات مقرر شد در صورت ثبت نام نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی برای دوره بعد صلاحیت آنان برای نمایندگان به مجلس استمرار می یابد مگر آنکه شورای نگهبان در جلسه رسمی خود تا ۱۵ روز قبل از شروع تبلیغات انتخاباتی به استناد اسناد و مدارک معتبر عدم احراز را اعلام نماید.

بر این اساس سایر عوامل اجرایی یا نظارتی حق اظهار نظر در خصوص صلاحیت افراد مذکور را ندارند. طبق تبصره این ماده موارد مربوطه تخلفات افراد مذکور در زمان شروع تا انتهای تبلیغات که به تشخیص شورای نگهبان منجر به ابطال یا عدم احراز صلاحیت افراد مذکور می شود از این قاعده مستثنی است.