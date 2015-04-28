مجله مهر: دو جوان تونسی و مراکشی که سعی کردند با گرفتن عکس سلفی با پول هایشان کلی به مخاطبانشان پز بدهند دچار یک دردسر بزرگ شدند.

بعد از انتشار این عکس که با مبلغ بالایی پول همراه بود پلیس ایتالیا حساس شد تا درباره هویت این دو جوان پولدار و منابع مقدا پول زیادی که به دست آورده اند شروع به تحقیق کرد.

پس از انجام تحقیقات کاشف به عمل آمد که این جوان تونسی و مراکشی فروشنده مواد مخدر در ایتالیا هستند. پلیس رم در حالی این دو را بازداشت کرد که مقدار زیادی کوکائین، هروئین و حشیش به همراه خود داشتند.

احتمالا به زودی عکس این دو خلافکار ذوق زده در رسانه ها کنار عکس سلفی معروفشان منتشر خواهد شد تا علاوه بر تنبیه برای جرمشان تاوان ذوق زدگی شان را هم بدهند!