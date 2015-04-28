به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام سازمان خصوصی‌سازی پایان وقت اداری امروز سه‌شنبه هشتم اردیبهشت ماه ۹۴ آخرین مهلتی است که متقاضیان حضور در مزایده دو باشگاه استقلال و پرسپولیس باید پاکت را به این سازمان تحویل دهند. بر اساس قانون تجارت و سازمان خصوصی سازی این افراد باید مبلغی را نیز به عنوان ودیعه پرداخت کنند که ابهاماتی در خصوص نحوه بازگرداندن یا عدم بازگشت این مبلغ وجود دارد.

سیدجعفر سبحانی، مشاور رئیس سازمان خصوصی‌سازی کشور در این باره به خبرنگار مهر گفت: بر اساس قانون باید حدود سه درصد از کل مبلغ پایه باید به عنوان ودیعه پرداخت شود که البته ممکن است در برخی موارد این عدد تغییر کند. با توجه به اینکه مبلغ پایه مزایده این دو باشگاه ۲۹۰ میلیارد تومان است ودیعه در نظر گرفته شده برای متقاضیان ۸ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان است.

وی در این باره اضافه کرد: اینکه گفته می‌شود این مبلغ بازگشت داده نخواهد شد درست نیست. کسانی که در مزایده شرکت کنند و برنده نشوند مبلغ ودیعه آنها طی پروسه‌ای برگشت داده خواهد شد اما اگر فردی در مزایده برنده شود و پس از آن اعلام انصراف کند در آنصورت ودیعه ۸ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومانی به وی بازگشت داده نخواهد شد.

سبحانی در خصوص اینکه چقدر به برگزاری مزایده سوم دو باشگاه استقلال و پرسپولیس خوش بین هستید، بیان کرد: با توجه به مجموعه شواد و قرائن و خواسته‌هایی که در این چند روز صورت گرفته و اقداماتی که شاهد بودیم بسیار امیدوار هستیم که مزایده فردا چهارشنبه برگزار شود.