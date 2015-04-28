عباس ترابیان رئیس ستاد برگزاری مسابقات فوتسال جام باشگاه‌های آسیا در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره حضور نماینده کنفدراسیون فوتبال آسیا در ایران اظهار کرد: من به همراه نماینده AFC روز گذشته (دوشنبه) به اصفهان آمدیم تا کارها را پیش ببریم. بازدید و بررسی هتل‌ها در دستور کار ما قرار داشت. بر همین اساس هتل عالی قاپو برای انجام کارهای رسانه‌ای در نظر گرفته شد و هتل عباسی هم به نظر نماینده AFC برای انجام قرعه کشی مناسب آمد.

وی افزود: هنوز تاریخ دقیق قرعه کشی مشخص نیست. نظر این نماینده AFC این بود که یک روز جمعه برای قرعه کشی در نظر گرفته شود ولی از آنجا که امکان داشت به خاطر تعطیلی پوشش رسانه‌ای آنطور که باید و شاید انجام گیرد، من یک روز دیگر را پیشنهاد دادم.

ترابیان خاطرنشان کرد: امروز از هتل‌های آسمان و کوثر هم که برای اسکان تیم‌ها و مسئولان در نظر گرفته شده، بازدید می‌کنیم. فردا هم بازدید از سالن‌ها در دستور کار است. روز پنجشنبه هم یک جلسه با تمام اعضای ستاد برگزار می‌کنیم تا شرح وظایف اعضا گفته شود.

رئیس ستاد برگزاری مسابقات جام باشگاه‌های آسیا در پایان گفت: فکر نمی‌کنم مشکل خاصی وجود داشته باشد و همه چیز برای میزبانی ما فراهم است.