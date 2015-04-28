به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به اهمیت موضوع بحران آب و پیامدهای ناشی از آن، اندیشکده تدبیر آب ایران با همکاری انجمن جامعه ‌شناسی ایران، انجمن مطالعات فرهنگی و ارتباطات و همچنین مرکز بررسی‌ های استراتژیک ریاست‌ جمهوری، در سه‌ ماهه نخست سال ۱۳۹۴ اقدام به برنامه‌ ریزی و برگزاری سلسله نشست‌ هایی با شعار «باید درباره آب گفتگو کنیم» برای بررسی ابعاد مختلف بحران آب در ایران نموده است تا بدین وسیله ضمن مشخص شدن ابعاد مختلف بحران آب، گفتمان‌ سازی برای سیاست ‌‌گذاری راهبردی در این حوزه تقویت شود.

بدینوسیله از شما دعوت می‌شود تا در ششمین نشست تخصصی از مجموعه نشست ‌های آب، فرهنگ و جامعه، با عنوان «نقش باورها، ارزش ‌ها و سرمایه اجتماعی در حکمرانی آب» که در روز سه ‌شنبه مورخ ۱۵ اردیبهشت ‌ماه ۱۳۹۴ از ساعت ۱۵ الی ۱۸ و به میزبانی خانه اندیشمندان علوم‌انسانی (خیابان نجات‌ الهی جنوبی، نبش خیابان ورشو) برگزار می‌شود، حضور بهم رسانید. سخنرانان این نشست عبارتند از:

دکتر محسن رنانی (استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان)

دکتر غلامرضا غفاری (استاد علوم اجتماعی دانشگاه تهران)

دکتر حسین ایمانی جاجرمی (استاد علوم اجتماعی دانشگاه تهران)

دکتر سید احمد فیروزآبادی (استاد علوم اجتماعی دانشگاه تهران)

این میزگرد در صدد پاسخ به پرسشهای زیر است:

سهم و نقش ارزش‌ها و باورها و سرمایه اجتماعی در حکمرانی آب چیست؟ چگونه می‌توان باورها و ارزش ‌ها را به هنجار تبدیل کرد؟ تاثیر وسهم مناسبات اجتماعی ناکارا، نزاع های کور اجتماعی، قومی، قبیله ای ومحلی در مقوله حکمرانی آب چگونه است؟ چه راهکارها وسیاست‌ هایی برای بهبود سرمایه فرهنگی و اجتماعی نیل به حکمرانی مطلوب آب پیشنهاد می‌شود؟

برگزارکنندگان از همه کارشناسان، متخصصان، روزنامه نگاران، سیاستگذاران، سازمان‌ های غیردولتی با محوریت آب و محیط زیست، پژوهشگران علوم اجتماعی، محققان محیط زیست و مطالعات آب دعوت میکنند تا به گفت وگوی اجتماعی درباره مسأله آب پیوسته و در سلسله نشستهای «باید درباره آب گفتوگو کنیم» شرکت نمایند.

علاقه ‌مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند از طریق شماره تلفن ‌های ۸۸۹۴۷۴۰۰-۸۸۹۴۷۳۰۰ با دبیرخانه سلسله نشست‌های آب، فرهنگ و جامعه تماس حاصل نمایید.

آدرس وبسایت اندیشکده : http://www.iwpri.ir