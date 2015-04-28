به گزارش خبرنگار مهر، خسرو نظری در نشست خبری بزرگداشت مقام معلم که روز سه شنبه در ساختمان شهید رجایی وزارت آموزش و پرورش برگزار شد، در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره هدایای معلمان نمونه اظهار کرد: هدایای معلمان نمونه در منطقه ۵۰۰ هزار تومان و در استان یک‌ میلیون تومان است و برای معلمان نمونه کشوری، رئیس جمهور یک دستگاه خودرو و وزیر آموزش و پرورش یک سفر حج عمره در نظر گرفته است.

وی درباره رتبه‌بندی معلمان افزود: رتبه‌بندی معلمان از مهر ماه سال ۹۴ اجرا می شود. با مطالعه اسناد بالادستی این رتبه‌بندی با امید به اینکه منجر به توسعه انگیزه و تقویت دانش حرفه‌ای شود، اجرا خواهد شد و اعتبار یک‌هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان برای ۶ ماهه دوم سال ۹۴ و برای سال ۹۵ اعتبار ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

رئیس مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات ادامه داد: کارگروهی در رابطه با لایحه رتبه‌بندی معلمان تشکیل شده است تا با أخذ نظرات آنان بتوانیم این رتبه‌بندی را برای مهر ۹۴ اجرا کنیم.

نظری در رابطه با ارسال پرونده وزیر آموزش و پرورش به دستگاه قضایی اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت: بنده درباره این پرونده خبری ندارم.

وی درباره آزمون استخدامی ۵ هزار نیرو در آموزش و پرورش تصریح کرد: آموزش و پرورش قول شفاهی برای استخدام ۵ هزار نیرو از معاون اول رئیس جمهور گرفته است تا فارغ‌التحصیلان سایر دانشگاه ها را استخدام نماید، اما هنوز هیچ مجوز کتبی در اختیار ما قرار نگرفته است.

رئیس مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات ادامه داد: برای مهر سال ۹۴ آزمون استخدامی ۵ هزار نیروی آموزش و پرورش گرفته می شود و پذیرفته‌شدگان دو ترم در دانشگاه فرهنگیان مهارت و آموزش می بینند و در پایان یک آزمون دیگر برای کسب احراز صلاحیت از آنان گرفته می شود و پذیرفت شدگان در سال ۹۵ استخدام آموزش و پرورش می شوند.

نظری تاکید کرد: مربیان پیش‌دبستانی و فرزندان فرهنگیان در اولویت استخدام هستند و هنوز ساز و کار و محتوای آزمون استخدامی مشخص نشده است و ما هیچ اطلاعاتی درباره این آزمون به سایر ارگان ها نداده ایم.

قائم مقام وزیر در ستاد مرکزی بزرگداشت مقام معلم یادآور شد: هیچ معلم نمونه کشوری که در سال‌های گذشته انتخاب شده است، از وزارت آموزش و پرورش مطالبه ای ندارد و تمام هدایای آنان داده شده است.

وی درباره هوشمندسازی مدارس نیز اظهار کرد: فرآیند هوشمندسازی مدارس با یک شیب ملایم در حال توسعه است و هیچگاه متوقف نمی شود و هر ماه اطلاعاتی را در سطح مناطق دریافت می کنیم که نشان از افزایش مدارس هوشمند دارند.

نظری با بیان اینکه طرح تبلت دانش‌آموزی در همه استان های کشور به صورت پایلوت اجرا می شود، خاطر نشان کرد: تبلت دانش‌آموزی در اختیار دانش آموز ابتدایی و متوسطه اول و دوم قرار خواهد گرفت که این طرح در هر استان، در یک مدرسه برای یک پایه تحصیلی اجرا خواهد شد.

رئیس مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات بیان کرد: در مهر ماه سال ۹۴ تبلت دانش‌آموزی را با مشارکت خانواده ها پیگیری خواهیم کرد و هنوز سایز و فرم آن مشخص نیست، اما سعی می کنیم از بهترین تبلت داخلی استفاده کنیم.