مسابقه کتابخوانی ویژه کتابداران کانونهای مساجد برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رمضان زاهدی اصل پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهارکرد: از سال گذشته تاکنون حدود ۱۵ مسابقه کتابخوانی در مناسبت های مختلف ویژه فعالان کانونهای فرهنگی و هنری مساجد برگزار شده است.

وی با بیان اینکه این مسابقه با همکاری اداره کل نهاد کتابخانه های عمومی استان برگزار می شود، افزود: کانونهای مساجد استان از برگزاری این مسابقات کتابخوانی استقبال چشمگیری دارند.

مسئول دبیرخانه کانونهای مساجد خراسان جنوبی مهلت شرکت در مسابقه و ارسال پاسخنامه را ۱۵ اردیبهشت دانست و گفت: کتابداران برای دریافت کتب و سوالات مسابقه به دبیرخانه کانونهای مساجد استان مراجعه کنند.

حجت الاسلام زاهدی اصل هدف از برگزاری این مسابقه را ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی دانست و افزود: این مسابقه کتابخوانی از کتاب اخلاق در خانه از سری کتاب های ایستگاه های مطالعه استان برگزار می شود.

وی یادآور شد: در حال حاضر ۱۷۵ کتابخانه در کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان فعال بوده که از این تعداد ۱۰۵ کتابخانه باز و ۱۶۰ کتابخانه مخزن دار هستند.