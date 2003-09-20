آموزش جوانان علاقمند به تئاتر دفاع مقدس ، اهميتي بيشتر از برگزاري جشنواره دارد

به گزارش خبرنگار اعزامي " مهر " به اهواز، محل برگزاري اين جشنواره، در اين سمينار كارشناسان و هنرمنداني چون " فرشيد ابراهيميان " درباره " مديريت تئاتر دفاع مقدس "، " علي رضا خمسه " در باره " طنز در تئاتر8 دفاع مقدس " و " نصرالله قادري " درباره " ادبيات نمايشي تئاتر دفاع مقدس " به ايراد سخنراني پرداختند.

سپس در پايان برنامه سخنرانيها، ميزگردي با حضور اين كارشناسان و هنرمندان برگزار شد. در اين ميزگزد علي رضا خمسه گفت: هر شكلي از هنر كه از مردم ببرد و توجه اي به نياز مخاطب نداشته باشد، محكوم به فنا است و تئاتر دفاع مقدس تا روزي كه به نيازهاي مردم بپردازد، زنده است.

وي يكي از آفت هاي فرهنگي ما را جشنواره زدگي دانست و گفت: ما زماني بايد جشنواره برگزار كنيم كه كاشت و داشتي انجام داده باشيم و حالا مي خواهيم شاهد برداشت نتيجه اش در جشنواره باشيم.خمسه اظهار داشت: تئاتر تبليغي و پروپاگاندا زماني شكل مي گيرد كه به مردم پاسخ گو و همه گير نباشد. ما نبايد تئاتر دفاع مقدس را محدود به افرادي كنيم كه در اين صحنه ها حضور داشتند. ما بايد افق ديد اين تئاتر را گسترش دهيم.در ادامه جلسه " فرشيد ابراهيميان " رئيس كانون ملي منتقدان تئاتر جمهوري اسلامي ايران طي سخناني گفت: دفاع در ذات تئاتر است و منحصر به جنگ يا واقعه جنگي نمي شود. اگرچه تاريخ تئاتر سرشار از نمايش هايي است كه در ارتباط با جنگ نگاشته شده است.وي افزود: تئاتر دفاع مقدس بايد استمرار داشته باشد اما با موضوعات متنوع و نبايد فراموش كنيم در هر شرايطي به ويژه صلح تئاتر دفاع مقدس مي تواند به موضوعات ديگر اجتماع هم بپردازد. مانند آثاري چون " ننه دلاور " و " آدم آدم است " برتولت برشت و اين استمرار نبايد در قالب جشنواره باشد و بايد جاري و باقي باشد.

" نصرالله قادري " يكي ديگر از كارشناسان ميزگرد با بيان اين كه اين ميزگرد رسميت ندارد زيرا هيچ يك از مسئولين تئاتر دفاع مقدس در اين مكان حضور ندارند، گفت: در هيچ كجاي دنيادولت برگزار كننده جشنواره نيست و ملت جشنواره را برگزار مي كند. مي خواهم بدانم در اين جشنواره جاي ملت كجاست؟

وي اصلي ترين عنصر تئاتر را مخاطب دانست و تصريح كرد: ابتدا ما بايد در اين نوع تئاتر متخصص پرورش دهيم، سپس جشنواره برگزار كنيم. سياست تئاتر ما سياست نمودار و آمار است كه تنها به شرح گزارش و بالا رفتن نمودار مي انديشد. چرا به جاي اين همه خرج و هزينه به فكر فرستادن جوانان علاقمند به تئاتر دفاع مقدس براي آموزش به خارج كشور نيستيم؟

فادري در ادامه جلسه گفت: براي مسئولين تئاتر ما مهم اين است جشنواره برگزار شود. اما اين كه چقدر از هنرمندان تئاتر گرسنه اند اهميت ندارد. مسئولين تئاتر دفاع مقدس نمي خواهند اتفاقي در اين عرصه بيافتد زيرا ما را باور ندارند.

وي در توضيح اين مطلب گفت: من نيز عروسك اين خيمه شب بازي شده ام و عروسك ساز دارد مرا به هر شكلي كه مي خواهد حركت مي دهد و اين براي تئاتر ما معضلي است.قادري تاكيد كرد: رفع معضل اقتصادي در دست من و شماي هنرمند نيست و تا اين معضل نشود، تئاتر شكل نمي گيرد.

اين نمايشنامه نويس متذكر شد: اگر به گذشته نگاه كنيم مي بينيم كه تا كنون هيچ يك از مسئولين تئاتر ما تئاتري نبوده اند. اما ما نمي توانيم آن ها را مورد انتقاد قرار دهيم. زيرا شاه رگ حيات ما دست اين مسئولين است. وي افزود: وقتي به اين جشنواره نگاه مي كنم مي بينم بيشتر يك جشنواره نظامي است تا جشنواره تئاتر دفاع مقدس.

اين منتقد در پايان سخنانش گفت: ممكن است بهترين امكانات براي برگزاري اين جشنواره فراهم شده باشد و از هنرمندان به خوبي استقبال شده باشد، اما جه فايده زيرا كه دل هنرمند مرده است.

لازم به ذكر است " حسين مسافر آستانه " دبير دهمين جشنواره سراسري تئاتر دفاع مقدس كه قرار بود در اين ميزگرد حضور داشته باشد، در اين جلسه حاضر نشد.