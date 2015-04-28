به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال برگزاری جشنواره ادبی تکنیکی ترین رمان یا داستان بلند و نقش آن در رشد و پویایی ادبیات کشور، دومین دوره جشنواره ادبی انتخاب برترین کتاب رمان یا داستان بلند منتشر شده در سال ۱۳۹۳ با هدف رشد و اعتلای فرهنگ ادبیات داستانی کشور و معرفی برترین آثار منتشر شده در عرصه ادبیات داستانی برگزار می شود.

روابط عمومی فرهنگسرای سرو در فراخوان خود از تمامی نویسندگان و ناشرانی که در سال ۱۳۹۳ آثار چاپ اول در حوزه ادبیات داستانی (رمان یا داستان بلند) داشته‌اند، دعوت کرده‌است تا تاریخ یکم تیرماه ۱۳۹۴ سه جلد از هر اثر منتشر شده را به آدرس دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

این آثار با توجه به تکنیک و محتوا بر اساس کاربرگ داوری ۵۰ سوالی مورد ارزیابی قرار می­گیرند و به برترین آثار جوایز بسیار نفیسی تعلق خواهد گرفت. لازم به ذکر است با توجه به کاربرگ داوری ۵۰ سوالی که توسط سایت فرهنگ سرا منتشر می شود خود نویسندگان آثار نیز می توانند، با تکمیل فرم نسبت به داوری آثار خود و سایر نویسندگان اقدام کرده و جزو هیئت داوران قرار گیرند.

ناشران و مولفان می توانند آثار خود را به دبیرخانه این جشنواره در فرهنگ سرای سرو به نشانی خیابان ولی عصر (عج)، ضلع شمالی پارک ساعی، َکوی ساعی یکم مراجعه و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۸۸۷۹۹۱۵۴ تماس و یا درگاه اینترنتی فرهنگسرای سرو مراجعه کنند.