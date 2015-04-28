اهمیت تغذیه یکی از موارد تفکیک ناپذیر طب سنتی ایرانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود خدادوست اظهار داشت: اهمیت تغذیه که یکی از موارد تفکیک ناپذیر طب سنتی ایرانی است به حدی است که علاوه بر سال گذشته که از سوی سازمان جهانی بهداشت «خودمراقبتی» و امسال که «ایمنی غذا از مزرعه تا سفره» نامیده شده است مورد تأکید این سازمان واقع شده است.

مشاور وزیر بهداشت گفت: به راحتی با توصیه حفظ تندرستی به مردم، بر اساس آموزه های طب سنتی و اصلاح سبک زندگی بر اساس اصول شش گانه نقش مرثری را در حفظ و ارتقاء سلامت مردم می توان داشت همچنین دکتر خدادوست گفت: به بزرگان حوزه بهداشت کشور تأکید می کنم که بیشتر می توان از ظرفیت ریشه دار طب سنتی ایران در باورها و فرهنگ مردم استفاده کرد.

وی با اشاره به اینکه در وزارت بهداشت طب ایرانی یا طب سنتی ایران مورد تأکید است افزود: اساس این طب بر مبانی مزاجی شامل گرمی، سردی، خشکی، تری و همچنین اخلاط چهارگانه سودا، صفرا، بلغم و دم است که به کیفیات اربعه معروف است.

خدادوست تصریح کرد: سازمان جهانی بهداشت طب سنتی را مجموعه ای از دانش و تجربه می داند که نسل به نسل به صورت مکتوب یا شفاهی انتقال پیدا کرده و در باور و فرهنگ مردم ریشه دارد در کنار این تعریف، این سازمان همچنین طب یا مجموعه دانش و تجاربی را که متعلق به یک کشور نباشد و مبانی آن متعلق به کشوری دیگر باشد را طب مکمل تعریف می کند به عنوان نمونه طب سوزنی در ایران و طب سنتی ایران در کشور چین به عنوان طب مکمل شناخته می شود.

وی اساس طب سنتی ایران را بر حفظ تندرستی، پیشگیری و بهداشت عنوان کرد و گفت:بر این اساس، فرد باید سالم بماند و بیمار نشود به همین خاطر است که حکمای طب سنتی ایران شش اصل را سبب سلامتی و بیماری تعریف کرده اند.

خدادوست افزود: حکمای قدیم طب سنتی ایران، ۶ اصل را عامل سلامتی و در صورت عدم رعایت، سبب بیماری می دانند که شامل آب و هوا، تغذیه، خواب و بیداری، دفع مواد زائد از بدن، ورزش و حرکات بدنی و همچنین حالات روحی روانی و اغراض نفسانی است ضمن اینکه اگر این اصول در فرد متعادل باشد، سلامتی فرد تأمین و اگر این تعادل وجود نداشته باشد باعث بروز بیماری می شود بنابراین اگر بتوانیم سبک زندگی مردم را بر اساس این ۶ اصل مهم حفظ تندرستی اصلاح کنیم معتقدیم که باعث ارتقای سلامتی مردم می شویم.

معاون طب سنتي وزارت بهداشت ادامه داد: اگر فرد بیمار شود طبق سفارش حکمای طب سنتی ایران قدم اول در درمان او بازهم توجه به این ۶ اصل و اصلاح آن است در مرحله بعد است که توصیه می شود به بیمار دارو بدهید یا حجامت، فسد و روش درمانی تهاجمی را به کار ببرید، تأکید حکمای طب سنتی دخل و تصرف در این اصول ۶ گانه است و می توان از این اصول به صورت کمکی در کنار طب رایج بهره برد.