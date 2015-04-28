به گزارش خبرنگار مهر، استفانو لاپورتا رئیس انستیتو پژوهش و حفاظت محیط زیست ایتالیا پیش از ظهر سه شنبه در جمع دانشجویان دانشگاه محیط زیست مستقر در کرج با اشاره به اهمیت جایگاه محیط زیست در دنیای امروز اظهار داشت: کمتر کشوری در دنیا را می توان مثال زد که مشکلات محیط زیستی نداشته باشد. در سال های اخیر حساسیت مردم به موضوع محیط زیست زیاد شده و سیاستمداران را وادار کرده است که خود را با این روند هماهنگ کنند.

وی گفت: در گذشته دولت ها در زمینه محیط زیست تصمیم می گرفتند اما حالا این روند معکوس شده و خواست عموم مردم است که باعث می شود دولت ها خود را با آن تطبیق دهند.

لاپورتا با اشاره به حضور وزیر محیط زیست ایتالیا در ایران و امضای تفاهم نامه همکاری در زمینه محیط زیست بین دو کشور افزود: این نخستین گام میان دو کشوری است که در بسیاری از زمینه ها مشکلات محیط زیستی مشابهی دارند.

این استاد دانشگاه رم یادآور شد: ایتالیا هم مانند ایران در زمینه عرصه های طبیعی، زباله ها، آلودگی هوای کلانشهرها، تخریب زیست بوم ها و آلودگی دریا و سواحل با مشکلات محیط زیستی دست به گریبان است و راهی که ما فعالان و تصمیم گیران محیط زیست در پیش گرفته ایم راه آسانی نیست، بسیار دشوار است اما تنها راهی است که در پیش داریم.

رئیس انستیتو پژوهش و حفاظت محیط زیست ایتالیا گفت: هیچکس نمی تواند تضمین بدهد که این راه حتما با موفقیت قطعی همراه خواهد بود اما این تنها شانسی است که از ما در مقابل فجایع زیست محیطی مراقبت می کند و ما نباید امیدمان را از دست بدهیم.

وی با اشاره به وجود نهادهای دولتی و مردمی حافظ محیط زیست در ایتالیا گفت: ما به این نتیجه رسیده ایم که مشکلات محیط زیستی ابعادی جهانی دارند به همین علت باید به دنبال پاسخی جهانی هم برای آن باشیم و هیچکس نمی تواند خود را از این ماجرا کنار بکشد.

لاپورتا افزود: ایجاد زمینه تعامل میان کشورهایی که دوست دارند در این زمینه پیشرو باشند یک اتفاق مهم است. ایران این اشتیاق را نشان می دهد و بی تردید می توانیم در زمینه های علمی و حتی فرهنگی زمینه های همکاری مشترک برای حل برخی معضلات محیط زیستی پیدا کنیم.

اصغر محمدی فاضل سرپرست دانشگاه محیط زیست نیز اعلام آمادگی کرد که دانشگاه محیط زیست به عنوان یک دانشگاه قدیمی در زمینه آموزش های محیط زیستی با دانشگاه های همتای خود در کشور ایتالیا تفاهمنامه های همکاری امضا کند.

در پایان دانشجویان و اساتید حاضر در نشست پرسش های خود در زمینه مشکلات و معضلات محیط زیستی کشور ایتالیا، نحوه عمل رسانه ها در قبال فجایع محیط زیستی و روش های ایجاد راهکاری برای همکاری بین مراکز علمی دو کشور را مطرح کردند.

براساس این گزارش، استفانو لاپورتا به همراه وزیر محیط زیست کشور ایتالیا و جمعی دیگر از مدیران و فعالان حوزه محیط زیست این کشور برای گسترش همکاری ها و امضای تفاهم نامه های محیط زیستی به ایران سفر کرده است.